纽约期市：期棉升至六周高位，因热带风暴逼近棉花种植区

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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路透纽约10月3日 - 纽约期棉价格周四升至六周高位，因交易员关注墨西哥湾即将迎来的热带风暴，这有可能威胁到美国主要棉花产区。
买盘帮助棉价从上日的跌势中反弹。围绕美国政府关门的不确定性导致上日棉价下跌。
交投最活跃的ICE-12月期棉 结算价上扬0.57美分，或0.65%，报每磅87.44美分。盘中高见87.78，为8月21日以来高位。
棉花市场表现超过总体商品市场，汤森路透-Jefferies CRB指数 跌近0.31%。
实货交易商买入棉花，准备迎接热带风暴Karen。该风暴在墨西哥湾东南部形成，将扫过阿拉巴马州、乔治亚州、南卡罗来纳州和北卡罗来纳州，这些地方是美国主要棉花产区。
暴雨和大风可能也损害收成。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽 审校 张涛)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。