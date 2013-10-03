纽约期市：期棉升至六周高位，因热带风暴逼近棉花种植区

路透纽约10月3日 - 纽约期棉价格周四升至六周高位，因交易员关注墨西哥湾即将迎来的热带风暴，这有可能威胁到美国主要棉花产区。

买盘帮助棉价从上日的跌势中反弹。围绕美国政府关门的不确定性导致上日棉价下跌。

交投最活跃的ICE-12月期棉 结算价上扬0.57美分，或0.65%，报每磅87.44美分。盘中高见87.78，为8月21日以来高位。

棉花市场表现超过总体商品市场，汤森路透-Jefferies CRB指数 跌近0.31%。

实货交易商买入棉花，准备迎接热带风暴Karen。该风暴在墨西哥湾东南部形成，将扫过阿拉巴马州、乔治亚州、南卡罗来纳州和北卡罗来纳州，这些地方是美国主要棉花产区。

暴雨和大风可能也损害收成。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽 审校 张涛)