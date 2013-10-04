金砖国家：10月3日股汇市收盘纵览

拉美股市：下跌，投资人对美国预算僵局感到担忧，而华尔街一家评级机构对巴西债务评级的担忧，冲击巴西股市。巴西股市指标Bovespa指数 跌1.15%，报52,489.86点。

南非股市：收盘近持平，Shoprite等个股涨势遭AngloGold Ashanti等黄金股跌势抵销，因金价下跌。Top-40绩优股指数 升0.02%，报39,370.63点。综合指数 升0.09%，报44,006.86点。

印度股市：收高逾2%，触及近两周最高收位，软体服务出口商股价上涨，受主要市场业务前景改善激励，而银行股则因债券收益率下滑可能带来收益而股价扬升。指标BSE指数 升1.97%，或384.92点，报19,902.07点。NSE指数 升2.24%，或129.65点，报5,909.70点。