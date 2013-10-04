金砖国家：10月3日股汇市收盘纵览

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透10月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月3日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高7.40点或0.74%，报1,005.25点。
中国股市：休市
香港股市：恒指创下两周来最大单日涨幅，中国联通劲扬
中国汇市：休市
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拉美股市：下跌，投资人对美国预算僵局感到担忧，而华尔街一家评级机构对巴西债务评级的担忧，冲击巴西股市。巴西股市指标Bovespa指数 跌1.15%，报52,489.86点。
拉美汇市：拉美货币下跌，穆迪评级调整打压巴西雷亚尔
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南非股市：收盘近持平，Shoprite等个股涨势遭AngloGold Ashanti等黄金股跌势抵销，因金价下跌。Top-40绩优股指数 升0.02%，报39,370.63点。综合指数 升0.09%，报44,006.86点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，罢工事件影响投资者人气
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印度股市：收高逾2%，触及近两周最高收位，软体服务出口商股价上涨，受主要市场业务前景改善激励，而银行股则因债券收益率下滑可能带来收益而股价扬升。指标BSE指数 升1.97%，或384.92点，报19,902.07点。NSE指数 升2.24%，或129.65点，报5,909.70点。
印度汇市：印度卢比创下两周来最大涨幅，受外资流入提振，市场押注美国政府关门时间延长将会推迟美联储缩减刺激措施的时间。卢比兑美元 收报61.735/745卢比，周二收报62.46/47，为连续第二日上扬，且为8月16日最高收位。卢比今日上涨1.2%，为9月19日以来最大单日涨幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收高，报1,427.810点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.47%至790.05点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.28%，报32.14450卢布；卢布兑欧元 跌0.06%，报43.78000卢布。(完) (整理 王冠中; 审校 于春红)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。