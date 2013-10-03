更新版-美国情势：驾车冲撞白宫附近路障的嫌犯被击毙

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路透华盛顿10月3日 - 周四美国华盛顿从白宫至国会山的街道发生一起扣人心弦的追车事件，最后执法警员开枪击毙了肇事司机。事故发生后，议员及其助理被疏散至安全地点避险。

肇事司机是名女性，她的身份没有被公开。华盛顿市警察局局长Cathy Lanier对记者表示：“嫌犯是在车内被枪击毙的，目前已被宣布(死亡)。”

美国特勤局发言人Ed Donovan称，这位34岁的女性驾驶一辆黑色轿车冲撞“白宫外围的”安全路障。车里还有一名1岁大的小女孩。后来这辆车驶入往国会山方向的宾夕法尼亚大道，当时国会正在开会。

国会山警务主管Kim Dine称，警方随即驱车追赶肇事汽车，并朝其开枪。肇事汽车最后在国会大厦附近停了下来。

“据我了解，有一位1岁大的小女孩在车里，”Dine说。“一位警官救出了那个孩子”，并送往医院救治。

众议院国土安全委员会主席Michael McCaul对CNN电视台表示，官员们认为周四事故中的女性司机可能有精神问题。

他表示，这位女性是康涅狄格州居民，车里的孩子是她的女儿。

据执法警方人员称，所有枪击似乎都来自警方，嫌犯没有开枪，没有迹象表明她持有枪支。

Dine称，这起事故应该跟恐怖主义没有联系。(完)