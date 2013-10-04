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市场报道 | 2013年 10月 4日 星期五 08:29 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆暂时持稳，受到美元/日圆和欧元/美元走势牵制

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* 欧元/日圆目前似乎相对平静，受到美元/日圆和欧元/美元走势牵制

* 欧元普遍受追捧，此前欧洲央行总裁德拉吉对相对强势的欧元不以为意

* 日圆普遍吸引买需--美国财政争端，避险心态等因素，提振日圆

* 欧元/日圆技术面看来还好，徘徊在小时图云区顶部附近

* 云区132.09-43，转换线在132.36，100小时移动均线在132.45，基准线在132.64，200小时移动均线在132.82。(完)

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