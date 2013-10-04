《汇市简讯》欧元/日圆暂时持稳，受到美元/日圆和欧元/美元走势牵制

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
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* 欧元/日圆目前似乎相对平静，受到美元/日圆和欧元/美元走势牵制
* 欧元普遍受追捧，此前欧洲央行总裁德拉吉对相对强势的欧元不以为意
* 日圆普遍吸引买需--美国财政争端，避险心态等因素，提振日圆
* 欧元/日圆技术面看来还好，徘徊在小时图云区顶部附近
* 云区132.09-43，转换线在132.36，100小时移动均线在132.45，基准线在132.64，200小时移动均线在132.82。(完)
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消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。