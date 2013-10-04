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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 08:27 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月4日

路透香港10月4日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较：(1美元=7.7545港元<HK
 D=>)
 
 美股道琼工业指数      周四收低136.66点或0.9%，报14,996.48点；因投资者担忧预算僵局还未打
 破，
 国会又要上演更为关键的预算上限之争。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       204.020    0.31       8843            15.821      -1.00
 中国铝业                       9.130   -1.30       8751             2.832       0.07
 中国移动                      55.170   -2.35     255909            85.563      -1.08
 中国人寿                      39.310    0.54      29228            20.322      -1.35
 中石油                       110.690   -0.32      12390             8.583      -0.65
 中石化                        79.560    0.11       9993             6.169      -0.81
 汇丰控股                      54.390   -0.33     196455            84.353       0.00
 中电信                        52.530    5.14      38370             4.073      -1.13
 中国联通                      16.990    8.49     469167            13.175       0.42
 兖州煤业                       9.740   -1.12      25159             7.553      -1.66
 华能国际                      40.710   -0.51       3999             7.892      -0.73
 南方航空                      18.220   -1.57       2359             2.826      -0.50
 东方航空                      16.260    0.06       3050             1.261     -50.36
 中芯国际                       3.600    0.28      52813             0.558       1.51（
 完）

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