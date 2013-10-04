《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月4日

路透香港10月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较：(1美元=7.7545港元<HK D=>) 美股道琼工业指数 周四收低136.66点或0.9%，报14,996.48点；因投资者担忧预算僵局还未打 破， 国会又要上演更为关键的预算上限之争。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 204.020 0.31 8843 15.821 -1.00 中国铝业 9.130 -1.30 8751 2.832 0.07 中国移动 55.170 -2.35 255909 85.563 -1.08 中国人寿 39.310 0.54 29228 20.322 -1.35 中石油 110.690 -0.32 12390 8.583 -0.65 中石化 79.560 0.11 9993 6.169 -0.81 汇丰控股 54.390 -0.33 196455 84.353 0.00 中电信 52.530 5.14 38370 4.073 -1.13 中国联通 16.990 8.49 469167 13.175 0.42 兖州煤业 9.740 -1.12 25159 7.553 -1.66 华能国际 40.710 -0.51 3999 7.892 -0.73 南方航空 18.220 -1.57 2359 2.826 -0.50 东方航空 16.260 0.06 3050 1.261 -50.36 中芯国际 3.600 0.28 52813 0.558 1.51（ 完）