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债券 | 2013年 10月 4日 星期五 08:34 BJT

美国经济：亚特兰大联储总裁洛克哈特称，政府关门将损及第四季成长

路透亚特兰大10月3日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示，美国政府在国会未能就支出法案达成协议后关闭部分服务，将会损及今年最后一季的经济成长。

“若关门时间延长，我预期会对第四季成长造成可见的影响，”洛克哈特称。

洛克哈特在亚特兰大联储一项会议上向记者表示，财政僵局证明美联储推迟缩减买债计划的决定是对的。

洛克哈特亦称，因政府关门而停止公布经济数据，使得经济状况更难以评估。

但他指出，美联储今年仍有可能缩减刺激措施，但要视经济表现而定。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)

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