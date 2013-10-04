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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 08:42 BJT

《香港报摘》--信报10月4日

* 要闻版头条:

--今年最劲新股，内地网路游戏企业云游控股 首日挂牌股价急涨逾三成。不计手续费，每手（100股）帐面赚1,650港元，成为今年挂牌首日获利最多的新股。 * 其他: 　　--内地传出调整三间电讯商的业务牌照，以及电讯商之间的互联结算收费，并降低联通 及中电信 向中移动 缴交结算费的一半费用，市场人士估计，这将会提高前两者的利润超过五成，消息刺激联通急升8.4%，成为升幅最高的蓝筹股，亦令部分电讯设备股急升。不过，中电信及联通其后澄清指出，未收到相关监管机构的通知。

--政府推出双辣招近一周年，一手新例也在4月底开始生效，在「三管齐下」的情况下，令每月买卖持续低位徘徊。土地注册处昨天公布，9月份整体只有5,114宗买卖登记，按月微升3宗，但金额则按月下跌近20%，创近4年半的新低。今年首三季，合共只有约5.48万宗登记，按年跌幅达34%。

--澳门楼市受到新楼花法实施后转静，第一太平戴维斯相信，购买力将在本季得以陆续释放，本年澳门全年楼价料可录得15至20%增长。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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