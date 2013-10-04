《香港报摘》--信报10月4日

--今年最劲新股，内地网路游戏企业云游控股 首日挂牌股价急涨逾三成。不计手续费，每手（100股）帐面赚1,650港元，成为今年挂牌首日获利最多的新股。 * 其他: --内地传出调整三间电讯商的业务牌照，以及电讯商之间的互联结算收费，并降低联通 及中电信 向中移动 缴交结算费的一半费用，市场人士估计，这将会提高前两者的利润超过五成，消息刺激联通急升8.4%，成为升幅最高的蓝筹股，亦令部分电讯设备股急升。不过，中电信及联通其后澄清指出，未收到相关监管机构的通知。