《香港报摘》--信报10月4日

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
* 要闻版头条:
--今年最劲新股，内地网路游戏企业云游控股 首日挂牌股价急涨逾三成。不计手续费，每手（100股）帐面赚1,650港元，成为今年挂牌首日获利最多的新股。 * 其他: --内地传出调整三间电讯商的业务牌照，以及电讯商之间的互联结算收费，并降低联通 及中电信 向中移动 缴交结算费的一半费用，市场人士估计，这将会提高前两者的利润超过五成，消息刺激联通急升8.4%，成为升幅最高的蓝筹股，亦令部分电讯设备股急升。不过，中电信及联通其后澄清指出，未收到相关监管机构的通知。
--政府推出双辣招近一周年，一手新例也在4月底开始生效，在「三管齐下」的情况下，令每月买卖持续低位徘徊。土地注册处昨天公布，9月份整体只有5,114宗买卖登记，按月微升3宗，但金额则按月下跌近20%，创近4年半的新低。今年首三季，合共只有约5.48万宗登记，按年跌幅达34%。
--澳门楼市受到新楼花法实施后转静，第一太平戴维斯相信，购买力将在本季得以陆续释放，本年澳门全年楼价料可录得15至20%增长。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。