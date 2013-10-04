《新兴市场重要经济事件预告》--10月4日-10月11日

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10月4日(五)

印度赖普尔--印度央行总裁拉詹参加当地一个会议(1035)，并向IIM Raipur的学生发表讲话(0100)。

里斯本--安哥拉央行总裁Jose de Lima Massano就促进产油经济中的贷款发表讲话。

贝尔格莱德--塞尔维亚Quantum Leap经济论坛。塞尔维亚总理Ivica Dacic、财长Lazar Krstic、央行总裁Jorgovanka Tabakovic和商业银行人士将与会。

布拉格--捷克央行发布9月央行管理委员会会议记录(0700)。

10月7日(一)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发展中心主办第13届国际经济非洲论坛。发表演说者有OECD秘书长葛利亚、塞内加尔总统Macky Sall、法国财政部长莫斯可维西等。

10月8日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行研讨会，主题为“新兴市场：恢复动能”。IMF副总裁筱原尚之和秘鲁财长Luis Miguel Castilla将发言。

华盛顿--世界银行集团举行研讨会，主题为“针对气候问题采取行动的经济依据”。世界银行行长金墉和IMF总裁拉加德将发言。

华盛顿--IMF经济顾问暨研究部主任布兰查德就世界经济展望举行新闻简布会。

华盛顿--IMF中东与中亚部主任Masood Ahmed参加约翰霍普金斯大学国际高级研究学院举办的一次活动，并就“转型中的阿拉伯国家：评估经济环境”发表讲话

雅加达--印尼央行举行理事会议。

安卡拉--土耳其央行总裁Erdem Basci与经济学家会面。

10月9日(三)

华盛顿--全球金融稳定报告(GFSR)发布会，IMF金融顾问、货币及资本市场部门主任Jose Vinals出席。

华盛顿--IMF就“非传统货币政策及其跨国溢出效应”举行研讨会。IMF第一副总裁利普顿、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯及日本央行官员门间一夫将在研讨会上发言。

华盛顿--世界银行集团就“从贫穷到繁荣”举行研讨会。世界银行行长金墉、世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)及南非财长Pravin Gordhan将在研讨会上发言。

华盛顿--财政监测报告发布会，IMF财政事务部门主任Carlo Cottarelli与会。

华盛顿--IMF就“前沿经济体:新一代新兴市场”举行研讨会。IMF第一副总裁利普顿及越南央行总裁阮文平等将在研讨会上发言。

华盛顿--IMF就“赋税时代”举行研讨会。IMF总裁拉加德及乌干达财长Maria Kiwanuka将在研讨会上发言。

10月10日(四)

华盛顿--G20财长和央行总裁会议(至10月11日)。

华盛顿--世界银行集团举行新闻发布会，世界银行行长金墉出席。

华盛顿--布雷顿森林委员会举行2013年国际委员会会议，发言者包括IMF总裁拉加德、印度央行总裁拉詹和新加坡财政部长尚达曼。

华盛顿--世界银行集团举行研讨会，主题为“拉美与加勒比地区中产阶级的崛起和服务业的差距”。发言者包括世界银行行长金墉、哥伦比亚财长Mauricio Cardenas和乌拉圭财长Fernando Lorenzo。

华盛顿--印度财长齐丹巴南在卡耐基国际和平基金会参加“重拾印度增长动能：与财长齐丹巴南对话”的活动(1530)。

华盛顿--IMF举行新闻发布会，IMF总裁拉加德出席。

华盛顿--IMF就“全球经济”举行研讨会，IMF总裁拉加德、印度央行总裁拉詹、荷兰财长迪塞尔布洛姆中国人民银行副行长易纲等将在研讨会上发言。

华盛顿--IMF就“欧洲的成长和就业政策”举行研讨会，IMF总裁拉加德将在研讨会上发言。

利马--秘鲁央行举行利率会议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

10月11日(五)

华盛顿--世界银行集团举行“实现儿童健康和经济健康需要什么？”研讨会。世界银行行长金墉、尼泊尔财长Shanker Prasad Koirala和也门财长Sakhr Al-Wajeeh将发言。

华盛顿--国际金融协会(IIF)会员年会(首日)。发言嘉宾包括欧洲央行执委普雷特、经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家暨副秘书长帕多安(Pier Carlo Padoan)、马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)、土耳其副总理Ali Babacan和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。

华盛顿--尼日利亚央行总裁Sanusi Lamido Sanusi在华盛顿战略与国际研究中心发表讲话，主题为“尼日利亚银行业改革与经济发展”(1400)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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