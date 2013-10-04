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债券 | 2013年 10月 4日 星期五 08:52 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月4日-10月11日

路透10月4日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。    
        
 日期    时间   国家    规模       发行细节
 10/7    1350   法国               标售国库券(BTF)
 10/8           英国               标售2019年到期的指数关联公
                                   债
 10/8           美国               三年期公债
 10/8           日本               六个月期贴现国库券
 10/8           日本               10年期通胀保值债券
 10/8           英国               指数关联公债标售
 10/9           日本               两个月期贴现国库券标售
 10/9           美国               10年期公债
 10/9           德国    40亿欧元   标售五年期公债
 10/10          日本               三个月期贴现国库券标售
 10/10          日本               30年期公债标售
 10/10          美国               30年期公债
 10/10          意大利             公债标售
 10/11          意大利             中长期公债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 张荻)

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