《汇市简讯》美元/日圆东京盘初吸引买兴

0032GMT

* 薪酬结算日(Gotobi)以及通常的周末买需受关注

* 美元/日圆从稍早的97.14涨至97.40

* 卖盘仍未大量出现，但可能在阻力位附近现身

* 小时图云区基准线在97.40，小时图云区底部在97.50，100小时移动均线在97.74

* 日线云区底部在97.93--强阻力位

* 从97.00左右向下到96.80，仍有买单，96.90下方有一些停止单(完)

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