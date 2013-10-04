《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月4日

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
*工商时报：
--台湾人寿 出嫁，中信金控 抢下优先议约权。消息人士透露，台寿昨日下午已确定中信金出价稍高，以台寿每股价值27元左右，推算出1股台寿换1.4-1.5股中信金，且台寿并入中信金后，再与中信人寿、宏利人寿合并，是最终存续公司，台湾人寿招牌暂不改变。
--金管会10月底前确定提出新的下市（柜）标准。金管会主委曾铭宗昨日表示，借壳上市引发一些弊端，未来考虑对已无营运、经营绩效不佳、列警示股或已变更交易，或是交易量偏低的公司，让它尽速下市，以免成为遭人借来上市的〞壳〞。
*经济日报：
--经济部国际贸易局昨表示，美国业者近日申请对我输美钢品展开反倾销、平衡税（反补贴）的双反调查，台湾政府将成为被调查对象，为近20年来首见。此案点名业者包括中钢 、丽钢，指控产品为应用于马达、发电机的非方向性电磁钢片（NOES）。
--租赁业者传出消息指出，中国大陆自10月起，针对租赁业增值税计算税基，恢复旧制，也就是从本金、利息合计全额计税，改回仅以利息计税、不计本金，对于以售后租回业务为主力的融资租赁业者是一大利多，包括中租 、开发工银、台工银等，为受惠最大的业者。
--面对南韩三星 切入晶圆代工市场且不断挑衅，台积电 昨日开放媒体参观南科14厂(Fab 14)时，首度打破沈默，强调南科14厂已建置四座12寸晶圆厂，正紧锣密鼓兴建的有三座，随便一座都能打赢三星。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。