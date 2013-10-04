《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月4日

*工商时报：

--台湾人寿 出嫁，中信金控 抢下优先议约权。消息人士透露，台寿昨日下午已确定中信金出价稍高，以台寿每股价值27元左右，推算出1股台寿换1.4-1.5股中信金，且台寿并入中信金后，再与中信人寿、宏利人寿合并，是最终存续公司，台湾人寿招牌暂不改变。

--金管会10月底前确定提出新的下市（柜）标准。金管会主委曾铭宗昨日表示，借壳上市引发一些弊端，未来考虑对已无营运、经营绩效不佳、列警示股或已变更交易，或是交易量偏低的公司，让它尽速下市，以免成为遭人借来上市的〞壳〞。

*经济日报：

--经济部国际贸易局昨表示，美国业者近日申请对我输美钢品展开反倾销、平衡税（反补贴）的双反调查，台湾政府将成为被调查对象，为近20年来首见。此案点名业者包括中钢 、丽钢，指控产品为应用于马达、发电机的非方向性电磁钢片（NOES）。

--租赁业者传出消息指出，中国大陆自10月起，针对租赁业增值税计算税基，恢复旧制，也就是从本金、利息合计全额计税，改回仅以利息计税、不计本金，对于以售后租回业务为主力的融资租赁业者是一大利多，包括中租 、开发工银、台工银等，为受惠最大的业者。

--面对南韩三星 切入晶圆代工市场且不断挑衅，台积电 昨日开放媒体参观南科14厂(Fab 14)时，首度打破沈默，强调南科14厂已建置四座12寸晶圆厂，正紧锣密鼓兴建的有三座，随便一座都能打赢三星。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。