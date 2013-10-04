全球金市：黄金本周料将收低，但美国政府停摆帮助抑制跌势

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
美国政府关门看来可能会再拖上一周，而且可能更久。
美联储两位高层周四称，美国货币政策保持宽松有助于抵消华府政治之争带来的影响，但警告称，如果美国债务违约会产生严重后果。
珠宝出口商协会主管表示，土耳其2013年珠宝出口料将成长20%至25亿美元，因中东等市场的需求强劲。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 表示，周四持金量减少0.20%或1.8吨，至899.99吨。(完)
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消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。