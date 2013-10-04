全球金市：黄金本周料将收低，但美国政府停摆帮助抑制跌势

美国政府关门看来可能会再拖上一周，而且可能更久。

美联储两位高层周四称，美国货币政策保持宽松有助于抵消华府政治之争带来的影响，但警告称，如果美国债务违约会产生严重后果。

珠宝出口商协会主管表示，土耳其2013年珠宝出口料将成长20%至25亿美元，因中东等市场的需求强劲。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 表示，周四持金量减少0.20%或1.8吨，至899.99吨。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金