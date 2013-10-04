《香港报摘》--经济日报10月4日

* 要闻版头条:

--内地网路游戏企业云游控股 挂牌首日一手（100股）帐面赚1,650港元，成为今年最劲新股。 * 其他:

--中美货币周期处于转捩点，瑞信亚洲区首席经济分析员陶冬预测，对香港楼市将是双重打击，未来12个月内，或导致本港楼市价量齐跌。 陶冬昨在记者会上指出，毋须等到美国联储局真正加息，只要市场对加息有所预期，市场利率上升便会导致按揭利率上升。

--全幢物业交投气氛略转好，消息指，帝邦旗下湾仔晋逸时代精品酒店，料快以6.5亿港元售出。此外，本地基金鹏里资产，斥3.88亿港元购观塘凯康大厦，料作活化。 --税贷战开打，抢头炮的花旗香港，今年税贷最低息率仍维持去年1.99厘水平，但该行指资金成本经已微升，料今年整体税贷息率会较去年稍高。(完)