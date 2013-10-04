《香港报摘》--经济日报10月4日

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
* 要闻版头条:
--内地网路游戏企业云游控股 挂牌首日一手（100股）帐面赚1,650港元，成为今年最劲新股。 * 其他:
--中美货币周期处于转捩点，瑞信亚洲区首席经济分析员陶冬预测，对香港楼市将是双重打击，未来12个月内，或导致本港楼市价量齐跌。 陶冬昨在记者会上指出，毋须等到美国联储局真正加息，只要市场对加息有所预期，市场利率上升便会导致按揭利率上升。
--全幢物业交投气氛略转好，消息指，帝邦旗下湾仔晋逸时代精品酒店，料快以6.5亿港元售出。此外，本地基金鹏里资产，斥3.88亿港元购观塘凯康大厦，料作活化。 --税贷战开打，抢头炮的花旗香港，今年税贷最低息率仍维持去年1.99厘水平，但该行指资金成本经已微升，料今年整体税贷息率会较去年稍高。(完)
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消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。