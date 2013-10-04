《台湾重要政经日程》--10月4日

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
===================今日重要政经消息=====================
10/4(五)
--09:00 行政院长江宜桦赴立法院会施政质询。
--09:00 立法院院会。
--12:30 央行公布一年期定存单标售结果，金额预定为1,000亿台币。
--16:10 央行公布至9月底的外汇存底，8月底为4,093.88亿美元。
=================近期重要政经消息======================
10/7(一)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年减0.79%。
--16:00 财政部公布9月进出口数据，上月出口为年增3.6%。
10/9(三)
--12:30 台湾央行代为标售五年期公债102/11期，金额预定300亿台币。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
10/11(五)
--12:30 央行公布两年期存单标售结果，金额预定为100亿台币。
10/21(一)
--16:00 经济部公布9月外销订单年增率，上月年增率为0.5%。
10/22(二)
--08:30 主计总处公布9月经季调失业率，上月为4.19%。
--12:30 台湾央行代为标售20年期102/8增额发行公债，金额预定300亿台币。
10/25(五)
--16:10 央行公布9月M2货币总计数年增率，上月为年增5.41%。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
11/26(二)
--12:30 台湾央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。
11/29(五)
--12:30 台湾央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。