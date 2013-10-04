日本央行：料维持宽松刺激政策不变，坚持对经济的乐观看法

* 日本央行料在0230-0500GMT公布利率决策

* 预计不会公布新的政策措施

* 日本央行认为提高消费税的影响是可控的，目前没必要放宽政策

* 日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开媒体简布会

路透东京10月4日 - 日本央行周五料将维持大规模刺激措施，并将重申在没有额外货币政策措施配合下，日本经济表现强劲，足以抵御明年提高消费税的乐观看法。

央行委员会亦料将讨论美国联邦储备理事会(美联储/FED)上月推迟缩减购债举措的决定，可能如何影响资本流动和全球经济前景。

在周五结束的为期两天的利率政策评估中，市场普遍预期日本央行将维持货币宽松政策不变。该政策旨在透过购买资产，将基础货币规模扩大一倍，以实现大约两年内通胀率升至2%的目标。

日本首相安倍晋三周二决定从明年4月起，将消费税从5%上调至8%。

央行总裁黑田东彦料支持安倍的这一决定。