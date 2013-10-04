日本央行：料维持宽松刺激政策不变，坚持对经济的乐观看法

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
* 日本央行料在0230-0500GMT公布利率决策
* 预计不会公布新的政策措施
* 日本央行认为提高消费税的影响是可控的，目前没必要放宽政策
* 日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开媒体简布会
路透东京10月4日 - 日本央行周五料将维持大规模刺激措施，并将重申在没有额外货币政策措施配合下，日本经济表现强劲，足以抵御明年提高消费税的乐观看法。
央行委员会亦料将讨论美国联邦储备理事会(美联储/FED)上月推迟缩减购债举措的决定，可能如何影响资本流动和全球经济前景。
在周五结束的为期两天的利率政策评估中，市场普遍预期日本央行将维持货币宽松政策不变。该政策旨在透过购买资产，将基础货币规模扩大一倍，以实现大约两年内通胀率升至2%的目标。
日本首相安倍晋三周二决定从明年4月起，将消费税从5%上调至8%。
央行总裁黑田东彦料支持安倍的这一决定。
日本央行预计提高消费税将使经济成长减少约0.7个百分点。目前该央行认为没必要进一步扩大刺激措施，坚信日本经济将能承受这一冲击。(完)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。