国际油市：美国原油期货下跌，受美国政府关门所累

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
美国政府停摆进入第三天，人们担心这对经济造成的影响。外界愈发担忧，这场危机将与本月稍晚更加复杂的联邦债务上限争论搅在一起，令所有意图在10月中以前让政府恢复运作的努力都落空。
墨西哥湾的能源企业周四开始停产，并在撤离一些员工，因热带风暴Karen正朝墨西哥湾的重要地带行进。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。