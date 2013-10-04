国际油市：美国原油期货下跌，受美国政府关门所累

美国政府停摆进入第三天，人们担心这对经济造成的影响。外界愈发担忧，这场危机将与本月稍晚更加复杂的联邦债务上限争论搅在一起，令所有意图在10月中以前让政府恢复运作的努力都落空。

墨西哥湾的能源企业周四开始停产，并在撤离一些员工，因热带风暴Karen正朝墨西哥湾的重要地带行进。(完)