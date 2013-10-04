韩国汇市：韩国当局疑似进场干预以缓和韩元涨势--交易员

标题新闻：韩国乐天集团将继续对中国业务进行投资，尽管中韩关系紧张--公司高层
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路透首尔10月4日 - 汇市交易员称，韩国当局周五盘初疑似在汇市进行干预，买进美元，以使韩元脱离逾八个月最强水准。
交易员称韩元兑美元在触及1,070.2的1月25日以来最强水准后大幅回落，0113GMT报1,072.6。
“市场开盘后，来自境外人士的美元卖盘使美元/韩元加速下跌，”一外商银行交易员称。“因此韩国当局似乎进场干预，买进美元以为应对。”(完)
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路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management考虑竞购德国运输融资提供商HSH Nordbank。