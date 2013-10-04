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货币新闻 | 2013年 10月 4日 星期五 09:26 BJT

韩国汇市：韩国当局疑似进场干预以缓和韩元涨势--交易员

路透首尔10月4日 - 汇市交易员称，韩国当局周五盘初疑似在汇市进行干预，买进美元，以使韩元脱离逾八个月最强水准。

交易员称韩元兑美元在触及1,070.2的1月25日以来最强水准后大幅回落，0113GMT报1,072.6。

“市场开盘后，来自境外人士的美元卖盘使美元/韩元加速下跌，”一外商银行交易员称。“因此韩国当局似乎进场干预，买进美元以为应对。”(完)

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