韩国汇市：韩国当局疑似进场干预以缓和韩元涨势--交易员

交易员称韩元兑美元在触及1,070.2的1月25日以来最强水准后大幅回落，0113GMT报1,072.6。

“市场开盘后，来自境外人士的美元卖盘使美元/韩元加速下跌，”一外商银行交易员称。“因此韩国当局似乎进场干预，买进美元以为应对。”(完)