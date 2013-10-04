《香港报摘》--其他报纸重要消息10月4日

* 明报：

--除美国加息风险外，资金成本趋升是银行难再以低息放贷的另一因素。随着年结逼近，最近不少银行开始以贴近2厘高息抢港元存款，龙头行之一中银香港 亦加入战团，12个月定存息率，最后3个月可享达1.9厘的高息。

--证券生意愈来愈难做，六福集团 非执行董事许照中指出，证券业界难以再单靠买卖证券佣金生存，因此六福集团股东有份发起的六福金融，亦拟增加财富管理业务增加收入。六福金融在扩大业务同时，会在现时的1.6亿元资本的基础上，进一步壮大资本经。 * 星岛日报：

--虽然澳门9月份博彩收入按月跌5.7%，但今年首9个月累计博彩收入仍按年升16.7%，至2,606亿元。受惠数据造好，刺激濠赌股昨日继续炒上；澳博 董事局主席苏树辉表示，内地实施新的旅游法，虽然令到访澳门的旅行团客减少，但内地自由行旅客比去年国庆期间仍增约16%，他认为对今个国庆假期的整体市道没有太大影响。 * 苹果日报：

--牵连甚广的美国《海外账户税务遵循法案》（FATCA）将于明年启动，据悉，财经事务及库务局正与美国政府作最后商讨，并正争取多方面豁免，以减轻本地金融机构的合规负担。

--早前遭斩仓股价劲泻、停牌逾四个月的DBA电讯 公布，公司财务总监、公司秘书及执行董事陈伟铨已辞任。由于公司迟迟未刊发年报以致股份未能复牌，身兼CFO兼公司秘书的陈氏却于现时辞职，意味公司将复牌无期。。 * 东方日报：

--上海自由贸易试验区首批经营银行中，渣打香港未见踪影，然而行政总裁洪丕正称，该行依然积极研究。洪丕正表示，该行对自贸区发展有很大兴趣，对计划态度积极，又说随着人民币国际使用量增加，本港可把握有关机遇，于人民币产品、资金流动性等方面扮演重要角色。 --新兴市场经济增长放缓成为市场关注，仅中国有望一枝独秀并带动香港经济增长，滙丰银行调高中国及香港经济预测，料中国今年本地生产总值（GDP）增长，由原先预测7.4%调高至7.7%。香港在内需和旅游业稳步增长，今年GDP增长可达3%，较原先预测调升0.5个百分点。。 * 文汇报：

--法兴证券环球股票产品部副总裁蔡秀虹昨预期，第四季大市波幅持续增加，焦点板块落在内银及航运，料全年窝轮及牛熊证成交维持占大市的12%及10%。 * 大公报：

--内房陆续公布「金九」销售数据，结果不负众望。旭辉控股 9月份集团实现合同销售金额15.8亿元人民币，按年增长89%，涉及合同销售面积15万平方米。合同销售均价为每平方米1.0533万元人民币。(完)