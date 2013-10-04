港报社评：收不收粉岭高球场是政治考量--星岛日报10月4日

为增加土地供应，港府计画明年初展开新界北地区发展研究。现时粉岭高尔夫球场及行政长官粉岭别墅，都已纳入研究范围内。

粉岭高球场占地庞大，面积相当可观，不少意见认为，现时球会支付微不足道的年租，而且按照条件收回，有租约条文可依。现时球会采取会员制，使用人数有限，应该收回球会土地。

反对收回土地的人士认为，除了考虑球场本身价值，同时要考虑土地状况，因为球场有不少原居民的坟地，另外有大量古树，会有传统和保育的因素涌现。

收回粉岭高球场绝不单是规划问题，而是高度政治性的课题。粉岭高球会是港英时代的产物，政府本身以低廉代价批租出来，但会员凭藉身分认同入会，要取得这些会所的资格，涉及对要求入会者身分的认同。他们是建制阶层的精英，政府透过认可这个制度，间接发挥奖赏这批既得利益者的效果。

传统会所的会员，部分是以真金白银从转手市场购买会籍，部分会觉得是劳力付出得出的无形回报，假如因为当局收地丧失会籍，他们的感受是可想而知的。

从政治上说，收回高球场并非完全没有好处。从平民百姓角度，当局能把大片土地从少数使用者手上拿回来，肯定发挥了为民请命的作用。对部分追求公平的民间团体来说，收回土地有向既得利益者说不的勇气，加上连同把特首别墅用作公众用途，几乎可以肯定会赢得他们的掌声。 若说技术或规划考虑，球场绝对可以收回。最后究竟是否落实，最主要涉及管治理念和对建制利益的考量，这个答案则绝不是发展研究所能提供的。