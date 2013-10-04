港报社评：美党争打乱退市，伯南克难强求--经济日报10月4日

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
美国总统奥巴马拉拢华尔街向共和党施压，以免债限谈判破局，惟党争使政府停摆，储局主席伯南克已难强求明年初离任前，启动减买债计划；相信他亦无意再强求。
奥巴马前晚和华尔街巨头会面，拉拢他们向共和党施压。华尔街今次倾向支持白宫，关键是茶党等共和党内极右派玩过火，无疑拿华尔街利益作政治豪赌。共和党大金主的华尔街施压，应有助共和党的中间派、温和派摆脱少数强硬派骑劫。然而，美国联储局退市步伐仍无可避免地被打乱，伯南克对退市已难强求。 事实上，储局上月没宣布减少买债，主因之一便是两党财政争拗势损经济前景。现时两党将预算案和债限谈判捆绑，意味美国政府关门可能长达3周或以上，那美国第4季经济增长势受挫，恐难说服市场启动减买债步伐。 若政治僵局拖得愈长，民众消费信心、企业投资信心势削弱，若消费者和投资者在未来两三个月续捂住荷包观望，将令伯南克难冒进退市。 伯南克亦可能已无意强求退市。过去他显得急于退市，此因储局新主席人选变数极大，他冀在任内为继任者画出更清晰退市路綫图。惟奥巴近日表明将提名的新主席人选会维持伯南克的「明智政策」，伯南克可安心将退市行动交棒给继任人。 美国政争何时破冰尚待观察，惟除非政争出乎意料地迅速解决，否则储局实难在本月底的议息会议后起步退市；12月中的议息会议会作何决定，还须端视政争对经济和市场信心的冲击，伯南克现时都只能见步行步。
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消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。