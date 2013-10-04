港报社评：供求失衡未见理顺辣招限奶令仍有必要--明报10月4日

关于「辣招」和「限奶令」，民意都认为有存在必要。关于辣招，中大亚太研究所一项调查发现，62%受访者认为多项印花税的措施，应该维持不变，显示民意对遏制炒卖需求，甚为强烈。议员应该体察市民所思、所欲，尽快通过政府的方案。

政府推出辣招的本地和外围因素，并未改变。首先，由于缺乏可使用土地；其次，近年内地人来港置业投资，一些新楼盘内地买家多达30%，形成供应更加紧绌；还有在超低利率下，游资热钱充斥，使楼价不合理地飈升。

辣招使楼市成交大减是事实，楼价未因此显着调整也是事实，「量减价硬」现象，确切反证若政府不推出辣招，楼价肯定会比现有水平高，这是供求失衡、热钱充斥、内地人来港置业炒卖等3个因素的结果，政府的应对措施有必要坚持。

至于限奶令，政府因应黄金周做压力测试，但市场风闻压力测试，一些地区的药房奶粉供应即时出现紧张；另外，由于有药房为应付压力测试而囤积，使得奶粉价格波动。

建议政府参考澳门的做法，对本地婴幼儿实施定额定量奶粉供应，即使内地客在市场抢购，本地婴幼儿也不致受到影响。若政府沿用现行政策，对限奶令的存废必须深思熟虑，若贸然撤销，届时可能出现的乱局，会严重打击管治威信。

香港与内地融合，大趋势不能逆转，但是香港的承受力绝对不能忽视，否则会衍生很多问题。港人优先是符合香港实际的方针，政府应该坚持贯彻落实，尽快完成辣招立法程序，小心谨慎处理限奶令。