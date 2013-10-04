港报社评：供求失衡未见理顺辣招限奶令仍有必要--明报10月4日

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
关于「辣招」和「限奶令」，民意都认为有存在必要。关于辣招，中大亚太研究所一项调查发现，62%受访者认为多项印花税的措施，应该维持不变，显示民意对遏制炒卖需求，甚为强烈。议员应该体察市民所思、所欲，尽快通过政府的方案。
政府推出辣招的本地和外围因素，并未改变。首先，由于缺乏可使用土地；其次，近年内地人来港置业投资，一些新楼盘内地买家多达30%，形成供应更加紧绌；还有在超低利率下，游资热钱充斥，使楼价不合理地飈升。
辣招使楼市成交大减是事实，楼价未因此显着调整也是事实，「量减价硬」现象，确切反证若政府不推出辣招，楼价肯定会比现有水平高，这是供求失衡、热钱充斥、内地人来港置业炒卖等3个因素的结果，政府的应对措施有必要坚持。
至于限奶令，政府因应黄金周做压力测试，但市场风闻压力测试，一些地区的药房奶粉供应即时出现紧张；另外，由于有药房为应付压力测试而囤积，使得奶粉价格波动。
建议政府参考澳门的做法，对本地婴幼儿实施定额定量奶粉供应，即使内地客在市场抢购，本地婴幼儿也不致受到影响。若政府沿用现行政策，对限奶令的存废必须深思熟虑，若贸然撤销，届时可能出现的乱局，会严重打击管治威信。
香港与内地融合，大趋势不能逆转，但是香港的承受力绝对不能忽视，否则会衍生很多问题。港人优先是符合香港实际的方针，政府应该坚持贯彻落实，尽快完成辣招立法程序，小心谨慎处理限奶令。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。