港报社评：聚焦特首普选，不可节外生枝--文汇报10月4日

「真普联」昨日公布2016及2020年立法会选举方案，包括要求在2016年立会选举取消分组点票、减少功能组别议席至四分之一，以及废除「超级区议会」议席，至2020年全面取消功能组别。目前，社会对于2017年特首普选存在极大争议，本来，立法会的选举制度在2012年已经进行了较大的变革，2016年的立法会选举制度应以稳定为宜。人大决定明确规定，特首普选在前，立法会普选在后。然而，「真普联」抛出立法会选举方案，违反基本法的均衡参与原则，无助社会就特首普选凝聚共识。

虽然2017年特首普选的谘询并未正式展开，但社会各界已经就普选方案展开热烈讨论，要在社会上求取共识，是当前首务。香港政制发展有轻重缓急，先后次序，应该先解决特首普选，再处理立法会的普选问题。

应该看到，立法会的选举制度在2012年已经进行了较大的变革。然而，「真普联」却提出在2016年再次对立法会选举制度进行大手术，不但将具有广泛代表性及民主成分的「超级区议会」议席取消，更将行之多年的分组点票一并删除。立法会选举制度改革兹事体大，应从长计议。在落实特首普选之前，既没有足够的时间和空间讨论大改立会选举制度，也没有必要挑起这方面的争议。

立法会设立功能组别，是工商专业界为主的功能组别所代表的行业，对经济发展和政府税收举足轻重。「真普联」提出的方案却要取消功能组别，不仅违反基本法所要求的均衡参与原则，也不符合香港的整体利益，对于社会讨论普选并没有好处。