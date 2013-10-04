港报社评：聚焦特首普选，不可节外生枝--文汇报10月4日

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
「真普联」昨日公布2016及2020年立法会选举方案，包括要求在2016年立会选举取消分组点票、减少功能组别议席至四分之一，以及废除「超级区议会」议席，至2020年全面取消功能组别。目前，社会对于2017年特首普选存在极大争议，本来，立法会的选举制度在2012年已经进行了较大的变革，2016年的立法会选举制度应以稳定为宜。人大决定明确规定，特首普选在前，立法会普选在后。然而，「真普联」抛出立法会选举方案，违反基本法的均衡参与原则，无助社会就特首普选凝聚共识。
虽然2017年特首普选的谘询并未正式展开，但社会各界已经就普选方案展开热烈讨论，要在社会上求取共识，是当前首务。香港政制发展有轻重缓急，先后次序，应该先解决特首普选，再处理立法会的普选问题。
应该看到，立法会的选举制度在2012年已经进行了较大的变革。然而，「真普联」却提出在2016年再次对立法会选举制度进行大手术，不但将具有广泛代表性及民主成分的「超级区议会」议席取消，更将行之多年的分组点票一并删除。立法会选举制度改革兹事体大，应从长计议。在落实特首普选之前，既没有足够的时间和空间讨论大改立会选举制度，也没有必要挑起这方面的争议。
立法会设立功能组别，是工商专业界为主的功能组别所代表的行业，对经济发展和政府税收举足轻重。「真普联」提出的方案却要取消功能组别，不仅违反基本法所要求的均衡参与原则，也不符合香港的整体利益，对于社会讨论普选并没有好处。
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消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。