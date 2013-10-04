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债券 | 2013年 10月 4日 星期五 09:14 BJT

美国债市：10月2日止当周外国央行增持美国公债，但减持机构债--FED

路透纽约10月3日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

* 截至10月2日止当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加38.9亿美元，至3.289兆(万亿)美元。

* 外国央行持有的美国公债当周增加40.3亿美元，至2.932兆美元。

* 外国央行持有的机构债当周减少3.98亿美元，至3,181亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选(here)

如欲查看美联储资产负债表，请点选(link.reuters.com/cub62s)。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)

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