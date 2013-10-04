港报财经评论：2016年前难见加息--信报10月4日

2016年前难见加息 /习广思

美国政府局部停摆第三天，总统奥巴马周三接受CNBC访问，欲借助金融市场的力量解困。CNBC节目主持人说，华尔街相当平静，这是否大家应该有的看法？奥巴马回答：华尔街应该要担心。两党相争并非新鲜事，但奥巴马叫金融界要担心这次事件，当一个党派宁愿把美国放到违约风险的位置，就是真的出了问题。奥巴马讲明不会让步，强调眼下政治僵局对企业有重大影响，华尔街需要了解到此局面会对经济、企业盈利、股东利益有深远影响。奥巴马这番话颇为耐人寻味。政府停摆造成的经济损失及影响都有数得计，投资者又岂会不知。事实上，市场对此冷静得出奇，相比起过去两次债务上限谈判，更可用视若无睹来形容。

正如早前提及，这是一场政治与金融的博弈，市场的冷静表现，给了共和党肆无忌惮地捣乱的空间。假如像欧债危机一样，金融市场因政治僵局而大幅震荡，政客作乱所付出的代价便会更加大。奥巴马当然希望股市愈乱愈好，那会成为他在谈判中重要的筹码。怕只怕，市场厌恶了这种“狼来了”的闹剧，对政府停摆、债务上限都未见恐惧，大家更关心的是联储局收水。中国内地A股虽然休市，但港股没有停止投机活动，这对后市是一件好事，新股活跃、区内发债均反映港股资金因素不是太坏。亚洲区股市回升，港股续见炒作，恒指重上10天线，昨天收报23214点，上升229点。大市成交额532亿港元，沽空比率7.9%。中资股回软多天后，昨天H股指数跑赢恒指，中资股过去一段时间主导升市，有利10月后市。

尽管指数变动不大，但大市投机处处，炒个股、追板块，维持炒股不炒市的格局。濠赌股升势未改，黄金周炒作之余，配合9月份博彩收益数据，逐只轮流炒。然而，过去黄金周炒作集中在香港零售、酒店等股份，如今黄金周更应该留意一批中国内地零售股。早前提及的手机股、家电股、汽车股续可看好，尤其是智能手机趋势，下半年是出货高峰期。TCL通讯 昨天异动，急涨13.6%，公司管理层表示，11月出货量仍见增长，12月将是淡季。

美元沽压有增无减 /苏子

美国政府部分部门因为预算僵局已经关闭三天。目前市场正担心僵局若拖延更长时间，全球信心将会动摇，并令美元面临更严峻的沽压。目前日圆成功受惠于市场动荡不安的负面情绪而表现坚挺，成功发挥避险货币的功能，而在美元呈现大弱势下，美元兑日圆被众多市场人士继续看淡其短期走势。技术上看，美元兑日圆已经于前天收市显着跌破日线一目均衡图云雾区底部支持，利淡短期走势，而昨天欧洲市早段汇价虽然已从前天的97.11低位略为反弹，但反弹的高位却刚好在上述的云雾区底部附近，因此，若昨晚美元兑日圆乏力再升并且回落至97.55重要即市支持以下收市，则昨天欧洲市早段的反弹可视为破位后的正常后抽调整。

当完成调整后，美元兑日圆预料将进一步走低，并考验8月28日的96.79低位支持，一旦失守此低位支持，相信市场看淡美元兑日圆短期走势的情绪只会更为浓烈，使其跌势加快。短线而言，美元兑日圆要升回前天的98.08高位以上收市才可避免进一步往下寻底。目前美国的预算僵局看来已不可能于本周内打破，故相信此僵局只会被市场炒家与即将于本月17日到达的美国国债触及上限的另一风险事件一同炒作，故担心未来一周美元的沽压只会有增无减。

前天美汇指数已成功跌破80心理关口收市，昨天亚洲市反弹的高位仅见79.92，仍未能收复80心理关口，故目前博美元反弹的值博率并不高。若本周余下时间美汇指数未见重返80心理关口以上，投资者宜采取顺势而行的沽美元策略。欧罗兑美元如预期般突破近两周的高位争持局面后，成功破关而上，而早前的反覆区顶部阻力位已成为目前汇价调整的关键支持位，若一直稳守之上，相信进一步挑战今年的1.3711高位只是时间问题而已。