港报财经评论：手机上网普及，互联网业火红-经济日报10月4日

手机上网普及，互联网业火红 /余少文

牛股腾讯控股 升破400大港元后，跟其他互联网概念股一样整固待变，惟中国内地明年踏入4G年代，相信手机上网可以带动互联网行业继续火红。国企指数昨日结束十连阴走势，全日升180点或1.8%，收报10,514点，成交额90亿港元，是一个多月以来最低成交额，在反弹成交缩下，不排除指数仍会在俗称牛熊分界线的250天线上落，继续整固待变。至于红筹指数升77点或1.8%，收报4,479点，成交额56亿港元。尽管国指仍未重上牛熊线，但部分中资股仍在高位等待更上一层楼的机会，尤其股价持续守400港元的腾讯，股价高处未算高下，可以反映中国内地互联网市场仍然有颇大的发展空间，也带动其他相关概念股跑赢大市，如金山软件 、网龙 、金蝶国际 等续有创新高的机会。

中国互联网络信息中心资料显示，截至6月底止，中国内地网民规模达5.9亿，互联网普及率升至44.1%，当中手机网民规模达4.6亿，占网民比重提升至78.5%。至于通过台式电脑上网的网民约69.5%，较去年底下降1.1个百分点，通过手机上网的网民比例为78.5%，较去年底升4个百分点，反映手机上网网民比例快速上升，相信是中国内地近年推动3G网络所带动。至于即时通讯网民规模半年增长2,931万至4.97亿，是各网络应用中用户增长规模第一，使用率84.2%，又较去年底增加1.3个百分点；当中手机即时通讯规模为3.97亿，半年增加4,520万，使用率85.7%，增长率和使用率都高于即时通信整体水平。与此同时，手机在线支付、手机购物、手机团购、手机网上银行的使用率亦较去年底上升，都是受3G普及所推动。预期有关部门年底发出4G牌照后，明年开始踏入4G年代，可以加快推动互联网市场发展。

而腾讯成为中国内地互联网热下的王者，只是跟腾讯没有缘份，因为在其股价未升至300港元时，已认为贵，但股价再升50%至今日，仍然认为贵。如以今年预测PE作比较，网龙最低不足14倍，可惜彭博预测其今年盈利急升后，明年盈利会下跌，增长稳定性不及腾讯、金山软件和中软国际 ，在盈利持续增长下，前者未来三年每股盈利复式增长26%，后两者则为28%；至于金蝶今年亏转盈后，预期明年和后年增长分别达85%和36%。