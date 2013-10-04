美国个股：盖兹和鲍尔墨恋位，寻求留任微软董事

路透西雅图10月3日 - 根据微软 周四公布的代理委托书，微软董事长比尔盖兹和即将退休的首席执行长鲍尔墨正在争取留任微软董事。

现年均为57岁的盖兹和鲍尔墨过去几个月来成为部分维权投资者的目标，他们认为微软需要新的领导，以与苹果 和谷歌 等主导行动市场的对手竞争。但他们很可能会保住董事席位。

鲍尔墨在8月宣布计划在12个月内退休，但没有迹象显示盖兹会放弃董事长或辞去其董事职务。微软为盖兹在38年前与Paul Allen一同创立。

微软尚未提出接替鲍尔墨的人选，目前正在寻觅阶段。

鲍尔墨在接替人选出炉前将留任首席执行长职务，但微软尚未表示鲍尔墨是否会继续留任董事。