美国政经：需实施宽松货币政策来抵消政治僵局的冲击--美联储官员

《全球主要国家债券发行预告》--4月3日-4月10日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
路透圣地亚哥/亚特兰大10月3日 - 两位美联储高层官员周四指出，美国货币政策保持宽松态势以帮助抵消华盛顿政治斗争造成的损害。两位官员对一旦出现债务违约的恶劣后果提出了警告。
亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，预算之争产生的令人不安的结果，证明了上月美联储出人意外地作出不缩减资产购买规模的决定是正确的。
他对记者表示，“我认为我们避免了就在演变成目前局势的前夕缩减刺激举措的尴尬局面。”
政治僵局导致本周美国政府关门，如果议员们不能就上调举债限额达成一致，就会造成违约。
达拉斯联邦储备银行总裁费希尔警告称，违约会令金融市场深感不安。
他指出，“不堪设想的结果将成真，美国‘充分信任和信用’将成为海市蜃楼，而不是公认事实。”
旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，华盛顿决议造成的经济束缚正迫使美联储有所因应。在议员们增税并削减政府支出后，今年经济成长已受到箝制。
他称，“每次出现阻碍我们的因素时，不论是税收政策还是支出政策...都意味着我们不得不在更长时间内实施低息。我们必须进行更多积极购买。”(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
* 纽约联储总裁杜德利称美联储可能今年开始缩表 * 美国通胀年率升幅创五年最大 * 美国公债也受月底买盘支撑 路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美 联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。 分析师表示，机构投资人买入，以满足月底和季末投资组合例行调整的需要，也支撑了 公债价格。 纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什 卡利周五表示，他们预计今年加息，但都表达了对美国经济的谨慎论调。美联储在上次货币 政策会议上加息后，投资人目前预计今年还将加息两次。 身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利表示，由于经济并不是过热，美联储 不是非常急于收紧政策。杜德利以支持低利率着称。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。 U.S. Bank的The Private Client Reserve固定收益部门主管Jennifer Vail表示，美联 储官员的讲话扶助拉低公债收益率
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