芝加哥期市：玉米期货料将创下10周来最大单周跌幅

标题新闻：韩国乐天集团将继续对中国业务进行投资，尽管中韩关系紧张--公司高层
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 689.00 -0.25 -0.04% +0.44% 658.58 75
CBOT玉米 439.50 0.25 +0.06% +0.11% 461.61 25
CBOT大豆 1286.00 -2.25 -0.17% +0.96% 1339.30 36
CBOT稻米 $14.94 $0.04 +0.27% -0.23% $15.47 26
美国原油 $103.14 -$0.17 -0.16% -0.92% $106.17 44
汇率
欧元/美元 $1.363 $0.001 +0.06% +0.36%
美元/澳元 0.941 0.002 +0.19% +0.30%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 石冠兰)
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路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management考虑竞购德国运输融资提供商HSH Nordbank。