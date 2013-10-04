《香港重要政经日程》--10月4日-10月11日

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
==================今日重要政经消息==================
10月4日(周五)
--10:30 香港公布9月汇丰采购经理人指数(PMI)。
==================近期重要政经消息==================
10月7日(周一)
-- 耐世特 上市首日。
-- 香港金管局公布9月香港外汇储备数据。
-- 恒生银行 第三次中期股息，董事委员会会议。
-- 汇丰银行 第三次中期股息，董事委员会会议。
10月9日(周三)
-- 丰德丽控股 公布年报。
-- 丽新发展 公布年报。
-- 丽新国际 公布年报。
-- 丽丰控股 公布年报。
10月10日(周四)
--14:00 东风集团股份 于武汉举行临时股东大会。
-- 远东环球 公布首九个月业绩。
10月11日(周五)
*-- 香港金管局公布9月外汇基金境外资产。
*-- 中国绿岛科技 上市首日挂牌交易。
*-- 毅高国际控股 上市首日挂牌交易。
*-- 港深联合 上市首日挂牌交易。
*-- 万嘉集团 以介绍方式上市。
*-- 巨星国际控 上市首日挂牌交易。
-- 南车时代电气 公布首九个月业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。