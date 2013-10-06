主要国家经济指标预测--10月7日****

纽约期市：ICE可可期货下跌，因技术因素和供应充足
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
路透10月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 10月7日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -- +0.9 领先指标(较前月) -- +0.6 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 8.0 6.5 1230 加拿大建筑许可(较上月) 8月 -7.4% 20.7% 1400 美国就业趋势指数 9月 -- 113.5 1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加120 增加104.4 2301 英国零售业联盟(BRC)同店销售 9月 -- +1.8% 2301 英国RICS房价差值 9月 45 40 10月7日-10月8日 2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 8月 23.4% -12.9% 日本未经季节调整的经常账(亿日圆) 盈余5,490 盈余5,773 **因美国政府停摆，劳工部称，预计于10月4日公布的月度就业报告将另行发布，日期未定。 10月7-31日 1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加18 增加16.9 美国民间就业岗位(万个) 增加18 增加15.2 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.4 美国失业率 7.3% 7.3% 美国平均时薪 +0.2% +0.2% 美国每周平均工时 34.5 34.5 1400 美国工厂订单 8月 +0.3% -2.4% 1400 美国耐久财订单 8月修正值 -- +0.1% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 10月4日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.1% +0.1% (较上年同期) -0.5% +0.1% 0900 欧元区PPI(较前月) 8月 持平 +0.1% (较上年同期) -0.8% -0.6% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 59.4 -- 加拿大Ivey经季节调整PMI 51.9 52.9 1430 美国ECRI一周领先指标 9月27日当周 132.1 -- **因美国政府停摆，劳工部称，预计于10月4日公布的月度就业报告将另行发布，日期未定。 (完)
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
* 避险需求推高金价，因美国对叙利亚空军基地发射导弹 * 如金价收于200日移动均线之上，将进一步上涨-分析师 * 金价连续第四周上涨 路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数 据削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨 幅，因美元上涨和避险需求减弱。 3月美国雇主新增就业岗位为10个月来最少，提振金价，因黄金在低 利率环境下对投资者具有吸引力。 1844 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,253.71美元，盘中触及 11月10日以来最高的1,270.46美元，将录得连续第四周周线上升。美国期 金 收升0.3%，报每盎司1,257.30美元。 投资者寻求避险也支撑金价，此前美国对叙利亚的一个空军基地发射 了巡航导弹，导致美国与俄罗斯和伊朗的紧张关系升级。 但盘中稍晚，避险需求消退，美元指数 升至三周高位。 从技术面角度看，金价前日未能突破200日移动均线，但今日盘中涨 穿该
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选