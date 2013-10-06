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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--10月7日****

路透10月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

10月7日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值 
    0500     日本同时指标(较前月)                               8月        --       +0.9
                 领先指标(较前月)                                          --       +0.6
    0830     欧元区Sentix投资者信心指数                        10月       8.0        6.5
    1230     加拿大建筑许可(较上月)                             8月     -7.4%      20.7%
    1400     美国就业趋势指数                                   9月        --      113.5
    1900     美国消费者信贷(亿美元)                             8月   增加120  增加104.4     
    2301     英国零售业联盟(BRC)同店销售                        9月        --      +1.8%
    2301     英国RICS房价差值                                   9月        45         40 
    
10月7日-10月8日
    2350     日本未经季节调整的经常账(较上年同期)               8月     23.4%     -12.9%
             日本未经季节调整的经常账(亿日圆)                       盈余5,490  盈余5,773

    **因美国政府停摆，劳工部称，预计于10月4日公布的月度就业报告将另行发布，日期未定。    
    10月7-31日   
    1230     美国非农就业岗位(万个)                             9月    增加18   增加16.9
             美国民间就业岗位(万个)                                    增加18   增加15.2
             美国制造业就业岗位(万个)                                 增加0.5    增加1.4 
             美国失业率                                                  7.3%       7.3%
             美国平均时薪                                               +0.2%      +0.2%
             美国每周平均工时                                            34.5       34.5      
    1400     美国工厂订单                                       8月     +0.3%      -2.4%
    1400     美国耐久财订单                               8月修正值        --      +0.1%
               扣除运输的耐久财订单                                        --      -0.1%
               扣除国防的耐久财订单                                        --      +0.5%
               扣除飞机的非国防资本财订单                                  --      +1.5%


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
        
10月4日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      现值     预估值
    0600     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                    8月     -0.1%      +0.1%
                    (较上年同期)                                        -0.5%      +0.1%
    0900     欧元区PPI(较前月)                                  8月      持平      +0.1%
                      (较上年同期)                                      -0.8%      -0.6%
    1400     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      9月      59.4        --
             加拿大Ivey经季节调整PMI                                     51.9       52.9
    1430     美国ECRI一周领先指标                       9月27日当周     132.1        --
    
    **因美国政府停摆，劳工部称，预计于10月4日公布的月度就业报告将另行发布，日期未定。 
   (完)
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