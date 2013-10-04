版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 10:15 BJT

金属期市：伦敦期铜料创下8月以来最大单周跌幅，受美国财政疑虑拖累

美国政府关门似乎还将再拖上一周甚至更长时间，僵局看来难以打破。

美国上周初请失业金人数保持在衰退前水平，但9月服务业增长降温，该类企业增聘人数减少。

五矿集团公司高层表示，该公司已就嘉能可-斯特拉塔 59亿美元Las Bambas秘鲁铜矿提交首轮投标。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐