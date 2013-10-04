路透调查：IHS预言美元兑欧元和英镑全面上涨；IHS上月预测最准

路透班加罗尔10月3日 - 9月预测最准的机构预计，未来12个月美元兑欧元和英镑将全面上涨。

IHS Global Insight的首席欧洲和英国分析师Howard Archer在9月路透汇率调查中，对美元兑英镑、欧元和日圆一个月后汇率作出最准确预测。

他称，“我预计美元走势将有所改善。美国经济基本面看上去确实仍然优于欧元区，所以我们认为美元疲势可能过度了。”

最新路透调查显示，未来几个月欧元料将失去近期升势，因美国政治僵局会得到解决，而相较之下，欧元区经济成长前景依旧较弱。

Archer预测英镑仍将受到关于英国央行需要提前升息的预期支撑。

Archer表示，“我们肯定对我们的英国经济成长预估更加乐观，我们还认为，英国央行在2016年以前就会开始升息。”(完)