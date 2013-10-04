路透调查：IHS预言美元兑欧元和英镑全面上涨；IHS上月预测最准

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透班加罗尔10月3日 - 9月预测最准的机构预计，未来12个月美元兑欧元和英镑将全面上涨。
IHS Global Insight的首席欧洲和英国分析师Howard Archer在9月路透汇率调查中，对美元兑英镑、欧元和日圆一个月后汇率作出最准确预测。
他称，“我预计美元走势将有所改善。美国经济基本面看上去确实仍然优于欧元区，所以我们认为美元疲势可能过度了。”
最新路透调查显示，未来几个月欧元料将失去近期升势，因美国政治僵局会得到解决，而相较之下，欧元区经济成长前景依旧较弱。
Archer预测英镑仍将受到关于英国央行需要提前升息的预期支撑。
Archer表示，“我们肯定对我们的英国经济成长预估更加乐观，我们还认为，英国央行在2016年以前就会开始升息。”(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。