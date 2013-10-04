背景资料：推特(Twitter)公司概况

路透10月3日 - 据周四公开的IPO文件显示，社交媒体网站推特(Twitter)计划上市筹资10亿美元，这将成为2012年Facebook 上市以来硅谷最大的一宗IPO。

以下是有关推特的一些公司概况：

成立时间：2006年

总部：美国加州旧金山

创始人：Jack Dorsey、威廉姆斯(Evan Williams)、Biz Stone、Noah Glass

首席执行官(CEO):科斯特洛(Dick Costolo)

活跃用户：全球每月活跃用户数为逾2.15亿人。Facebook在2012年申请IPO时的全球每月活跃用户数为8.45亿人，其中包括美国的1.61亿人。

2012年营收：2012年营收为3.17亿美元，截至今年6月30日的六个月期间，实现营收2.54亿美元。推特自2010年以来从未实现过盈利，截至今年6月30日的六个月净亏损6,930万美元。Facebook当年申请上市时，在之前一年实现37.1亿美元营收，获利为10亿美元。

每用户平均营收(average revenue per user)：推特没有在IPO文件中提供这项数字。据路透估算，第二季推特的每用户平均营收为0.64美元。Facebook在2012年第一季的每用户平均营收为1.21美元，2013年第二季为1.60美元。

员工数：截至今年6月30日有2,000人。Facebook申请IPO时为3,200人。

最大股东：联合创始人暨前任CEO威廉姆斯(Evan Williams)。Facebook的最大股东是创始人暨CEO扎克伯格。

使用推特的时间：据研究机构eMarketer，美国用户为每周4.2小时。美国用户平均每周使用Facebook的时间为7小时，全球其它用户约为每周6小时。(完)