路透调查：南非兰特六个月后料恢复跌势，因FED减码刺激削减宽松资金

* 南非兰特兑美元料恢复跌势

* 新兴货币料受美联储动向左右

* 兰特/美元六个月后料为10.2

路透约翰内斯堡10月3日 - 一项路透调查周四显示，南非兰特兑美元六个月后将下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始逐渐减码刺激规模，让之前充斥新兴市场的宽松资金减少。

由于南非相当依赖外国资本来填补庞大的经常帐赤字，美联储若采取行动，兰特将是特别容易受到伤害的新兴市场货币之一。

自美联储5月暗示可能逐渐退场后，兰特兑美元已走贬近9%，8月触及10.51。

之后扳回部分跌幅，目前报10.0左右。然而交投震荡，分析师预计如果美联储决定开始退场，届时兰特势将恢复跌势。

路透上月调查的多数分析师预计，美联储将于12月开始削减资产购买规模。

不过苏格兰皇家银行策略师Mohammed Kazmi预期“美国...将于3月削减刺激举措--届时汇率将进一步趋弱。”

路透查访逾30名分析师的看法显示，南非兰特三个月后将贬至10.10，六个月后跌至10.20。

“投资人目前所处环境的波动性似乎相当大...因此我们认为兰特将暂时徘徊在当前水准附近。”Kazmi并称。

南非经济成长展望偏弱，可能也削弱兰特。

受特别是矿业等产业冲突的影响，路透调查的分析师上个月调降南非2013年经济成长预估至仅2.0%。

为刺激成长，南非的利率可能明年整年都将继续维持在5.0%的40年低位。