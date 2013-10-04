路透调查：南非兰特六个月后料恢复跌势，因FED减码刺激削减宽松资金

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
* 南非兰特兑美元料恢复跌势
* 新兴货币料受美联储动向左右
* 兰特/美元六个月后料为10.2
路透约翰内斯堡10月3日 - 一项路透调查周四显示，南非兰特兑美元六个月后将下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始逐渐减码刺激规模，让之前充斥新兴市场的宽松资金减少。
由于南非相当依赖外国资本来填补庞大的经常帐赤字，美联储若采取行动，兰特将是特别容易受到伤害的新兴市场货币之一。
自美联储5月暗示可能逐渐退场后，兰特兑美元已走贬近9%，8月触及10.51。
之后扳回部分跌幅，目前报10.0左右。然而交投震荡，分析师预计如果美联储决定开始退场，届时兰特势将恢复跌势。
路透上月调查的多数分析师预计，美联储将于12月开始削减资产购买规模。
不过苏格兰皇家银行策略师Mohammed Kazmi预期“美国...将于3月削减刺激举措--届时汇率将进一步趋弱。”
路透查访逾30名分析师的看法显示，南非兰特三个月后将贬至10.10，六个月后跌至10.20。
“投资人目前所处环境的波动性似乎相当大...因此我们认为兰特将暂时徘徊在当前水准附近。”Kazmi并称。
南非经济成长展望偏弱，可能也削弱兰特。
受特别是矿业等产业冲突的影响，路透调查的分析师上个月调降南非2013年经济成长预估至仅2.0%。
为刺激成长，南非的利率可能明年整年都将继续维持在5.0%的40年低位。
分析师称，投资人可能认为出脱兰特/美元比较心安理得，特别是和那些央行有更多空间采取强硬立场的新兴市场国家比起来。(完)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。