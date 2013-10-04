路透调查：日圆料续跌，日本央行预期将进一步宽松政策

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
* 日本央行额外刺激措施将使日圆维持疲弱
* 日圆兑美元12个月后料跌至107日圆
记者 Deepti Govind 编译 王冠中
路透10月3日 - 路透调查显示，日圆未来一年料走贬，日本央行进一步宽松货币政策将抵销提高消费税计划的影响，并将通胀推高至央行目标。
周四就约65位策略师所做的调查预估显示，日圆兑美元 一个月后约来到99日圆，三个月后报101日圆，一年后报107日圆，上月个的调查预估分别为100、102和105日圆。
日圆过去一年下跌约25%，受首相安倍晋三的经济政策以及日本央行的刺激措施影响，这些措施旨在协助日本这个全球第三大经济体摆脱15年来的通缩但低迷成长景况。
安倍晋三周二宣布了自4月起将全国消费税由5%提高至8%，同时也宣布了总值5兆(万亿)日圆(514亿美元)的刺激方案，以缓和对经济的冲击。
尽管调升消费税是早在预期之内，但上路之初仍料对经济带来冲击。
受访策略师预期，这将促使日本央行进一步宽松政策，使日圆维持疲弱。
“问题在于日本央行会采取先发制人的行动，还是会先观望调升税率带来的影响，以及是否让经济放缓的幅度大于其所乐见，”BMO Capital Markets的资深经济分析师Benjamin Reitzes称。
“有监于央行近期的积极性，他们若采取先发制人的举措也不会让人意外。”
策略师亦认为，对于美国政治僵局的担忧，可能短暂推升日圆。
但中长期而言，受访者仍预期日圆会走弱，不仅因为日本央行会进一步宽松政策，也因为一旦美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减买债措施，美元将会走强。
“美元/日圆近来有所下跌，这是买进的好机会。美国基本数据相当良好，我认为未来一年仍会有不错表现，”德意志银行外汇策略师Daniel Brehon称。
商品期货交易委员会(CFTC)最新的数据显示，汇市投机客亦增加了日圆空仓。(完) (译文审校 戴素萍)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
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