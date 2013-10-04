路透调查：日圆料续跌，日本央行预期将进一步宽松政策

* 日本央行额外刺激措施将使日圆维持疲弱

* 日圆兑美元12个月后料跌至107日圆

记者 Deepti Govind 编译 王冠中

路透10月3日 - 路透调查显示，日圆未来一年料走贬，日本央行进一步宽松货币政策将抵销提高消费税计划的影响，并将通胀推高至央行目标。

周四就约65位策略师所做的调查预估显示，日圆兑美元 一个月后约来到99日圆，三个月后报101日圆，一年后报107日圆，上月个的调查预估分别为100、102和105日圆。

日圆过去一年下跌约25%，受首相安倍晋三的经济政策以及日本央行的刺激措施影响，这些措施旨在协助日本这个全球第三大经济体摆脱15年来的通缩但低迷成长景况。

安倍晋三周二宣布了自4月起将全国消费税由5%提高至8%，同时也宣布了总值5兆(万亿)日圆(514亿美元)的刺激方案，以缓和对经济的冲击。

尽管调升消费税是早在预期之内，但上路之初仍料对经济带来冲击。

受访策略师预期，这将促使日本央行进一步宽松政策，使日圆维持疲弱。

“问题在于日本央行会采取先发制人的行动，还是会先观望调升税率带来的影响，以及是否让经济放缓的幅度大于其所乐见，”BMO Capital Markets的资深经济分析师Benjamin Reitzes称。

“有监于央行近期的积极性，他们若采取先发制人的举措也不会让人意外。”

策略师亦认为，对于美国政治僵局的担忧，可能短暂推升日圆。

但中长期而言，受访者仍预期日圆会走弱，不仅因为日本央行会进一步宽松政策，也因为一旦美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减买债措施，美元将会走强。

“美元/日圆近来有所下跌，这是买进的好机会。美国基本数据相当良好，我认为未来一年仍会有不错表现，”德意志银行外汇策略师Daniel Brehon称。