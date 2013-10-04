路透调查：欧元涨势恐难持久，因欧元区成长前景仍相对疲弱

《全球主要国家债券发行预告》--4月3日-4月10日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
* 一旦美国政治僵局化解，欧元/美元料将下滑
* 欧元区疲弱成长前景料将抑制欧元
* 欧元料将在未来一年中逐步下跌至1.27美元左右
路透伦敦10月3日 - 路透调查显示，一旦美国最近的政治僵局化解，欧元兑美元将丧失近期的上涨动能，因欧元区成长前景尽管好转，但相较之下仍然疲弱得多。
路透本周访问外汇分析师的最新调查显示，分析师对于欧元在未来一个月、三个月、六个月、12个月的预估汇价均比9月调查时小幅上升，反映出欧元近期的涨势，不过整体轨迹仍然向下。
虽然美国共和党内斗以及调高举债上限争议让金融市场不安，但是大多数人相信美国债务违约这场灾难将会在最后关头获得解决。
分析师预计欧元未来一个月、六个月及一年的汇价分别为1.35、1.30和1.27美元。
受访分析师的预估值分布区间很广，从1.10一直到1.40，但与上月调查时相同。
欧元兑美元周四报1.36左右。
本次分析师预估并未因意大利的近期政治纷扰而有明显改变。
路透上周的另外一项调查显示，多数分析师预计，欧洲央行可能在年底前重启长期再融资操作。 这料将给欧元带来压力。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
* 纽约联储总裁杜德利称美联储可能今年开始缩表 * 美国通胀年率升幅创五年最大 * 美国公债也受月底买盘支撑 路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美 联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。 分析师表示，机构投资人买入，以满足月底和季末投资组合例行调整的需要，也支撑了 公债价格。 纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什 卡利周五表示，他们预计今年加息，但都表达了对美国经济的谨慎论调。美联储在上次货币 政策会议上加息后，投资人目前预计今年还将加息两次。 身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利表示，由于经济并不是过热，美联储 不是非常急于收紧政策。杜德利以支持低利率着称。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。 U.S. Bank的The Private Client Reserve固定收益部门主管Jennifer Vail表示，美联 储官员的讲话扶助拉低公债收益率
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