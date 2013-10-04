韩国已公布经济指标--2013/10/4

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +1.1% r +0.8% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +0.8% +1.3% -- -- 工业生产(m/m) 8月 +1.8% @-p -0.3 @-r -- -- 失业率 8月 3.1% @ 3.2% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 9月 顺差37 p 顺差49 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。