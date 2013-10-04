路透调查：英国央行前瞻性政策指引受质疑，英镑料走跌

* 多数分析师称英国央行前瞻性政策指引的废止条款不会被动用

* 英镑料将走软，尽管经济前景改善

路透10月3日 - 预测机构并不完全相信英国央行当前的货币政策指引，在路透调查中仅有半数受访者预期央行会等到2016年才会升息。

英国央行总裁卡尼一直由于其前瞻性政策指引而备受压力。该指引称，央行只有在失业率降至7%后，才会考虑升息。目前英国失业率为7.7%。

而该央行预计，失业率在2016年第三季之前不会跌破7%。

周四发布的调查报告显示，英国服务业在9月强劲成长，增速为逾16年来最快，说明经济复苏势头增强且范围扩大。路透调查是在此之前进行的。

“经济坚稳增长和失业率下降，将促使货币政策委员会(MPC)比政策指引暗示的时间更早升息，”Investec首席分析师Philip Shaw指出。

调查中略超过一半的受访者称，失业率将在2015年底前的某个时候降至7%，根据近期失业率下滑的速度来看这是毫无疑问的。

调查结果还显示，53名受访分析师中，仅有13人认为英国央行为政策指引设定的三个废止条款将在此之前被使用。

这些废止条款允许央行在市场通胀预期大幅上升，低利率水平威胁到金融稳定，或者央行预估18-24个月后的通胀率达到2.5%或更高时，可以改变政策。

“只要保持过去几年中创造就业的速度，失业率就能在2014年底前降至7%，”野村英国分析师Philip Rush表示。

**英镑料将走软**

汇率预测人士也认为英镑将大幅贬值，兑美元今年料下跌4.5%。

路透访问的分析师预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月开始缩减刺激政策。一旦行动开始，英镑看起来将会走跌，与其他主要货币走势一致。

英镑兑美元 一个月后料报约1.61美元，三个月和一年后料分别为1.58和1.54；前次调查的预估分别为1.53、1.51和1.50。

英国公债市场同样受到美联储政策的影响。