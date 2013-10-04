路透调查：英国央行前瞻性政策指引受质疑，英镑料走跌

《全球主要国家债券发行预告》--4月3日-4月10日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
* 多数分析师称英国央行前瞻性政策指引的废止条款不会被动用
* 英镑料将走软，尽管经济前景改善
路透10月3日 - 预测机构并不完全相信英国央行当前的货币政策指引，在路透调查中仅有半数受访者预期央行会等到2016年才会升息。
英国央行总裁卡尼一直由于其前瞻性政策指引而备受压力。该指引称，央行只有在失业率降至7%后，才会考虑升息。目前英国失业率为7.7%。
而该央行预计，失业率在2016年第三季之前不会跌破7%。
周四发布的调查报告显示，英国服务业在9月强劲成长，增速为逾16年来最快，说明经济复苏势头增强且范围扩大。路透调查是在此之前进行的。
“经济坚稳增长和失业率下降，将促使货币政策委员会(MPC)比政策指引暗示的时间更早升息，”Investec首席分析师Philip Shaw指出。
调查中略超过一半的受访者称，失业率将在2015年底前的某个时候降至7%，根据近期失业率下滑的速度来看这是毫无疑问的。
调查结果还显示，53名受访分析师中，仅有13人认为英国央行为政策指引设定的三个废止条款将在此之前被使用。
这些废止条款允许央行在市场通胀预期大幅上升，低利率水平威胁到金融稳定，或者央行预估18-24个月后的通胀率达到2.5%或更高时，可以改变政策。
“只要保持过去几年中创造就业的速度，失业率就能在2014年底前降至7%，”野村英国分析师Philip Rush表示。
**英镑料将走软**
汇率预测人士也认为英镑将大幅贬值，兑美元今年料下跌4.5%。
路透访问的分析师预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月开始缩减刺激政策。一旦行动开始，英镑看起来将会走跌，与其他主要货币走势一致。
英镑兑美元 一个月后料报约1.61美元，三个月和一年后料分别为1.58和1.54；前次调查的预估分别为1.53、1.51和1.50。
英国公债市场同样受到美联储政策的影响。
多数分析师认为，一旦美联储开始行动，英国央行无法抑制国内借贷成本上涨。有40位受访者认为央行将无法压低收益率，只有8人认为央行可以。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
* 纽约联储总裁杜德利称美联储可能今年开始缩表 * 美国通胀年率升幅创五年最大 * 美国公债也受月底买盘支撑 路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美 联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。 分析师表示，机构投资人买入，以满足月底和季末投资组合例行调整的需要，也支撑了 公债价格。 纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什 卡利周五表示，他们预计今年加息，但都表达了对美国经济的谨慎论调。美联储在上次货币 政策会议上加息后，投资人目前预计今年还将加息两次。 身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利表示，由于经济并不是过热，美联储 不是非常急于收紧政策。杜德利以支持低利率着称。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。 U.S. Bank的The Private Client Reserve固定收益部门主管Jennifer Vail表示，美联 储官员的讲话扶助拉低公债收益率
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