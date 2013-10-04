更新版 1-台湾汇市：台币/美元早盘实质汇率升创八个月盘中高位，因外资持续汇入

汇银人士指出，由于美国政府关门危机持续，国际美元仍显疲弱、流动性欠佳，使短线台币升幅扩大；目前韩国央行已进场干预阻升，台湾央行亦在29.300附近进场买美元，连往往下午才会出没的油款也在早盘进场，略让台币实质汇价稍在29.300附近整理。