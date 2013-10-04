更新版 1-台湾汇市：台币/美元早盘实质汇率升创八个月盘中高位，因外资持续汇入

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
(新增交易员说法及更新汇价)
路透台北10月4日 - 台币兑美元 周五盘初实质汇率续扬创逾八个月盘中高位。交易员表示，由于外资持续汇入，早盘量能颇为活络，台币盘初突破前波高点向29.300靠拢，不过央行在29.300附近进场阻升，料台币今日主交投在29.300附近强势整理。
台币早盘高位来到29.290，创逾八个月盘中高位，前高为1月28日的29.285。
汇银人士指出，由于美国政府关门危机持续，国际美元仍显疲弱、流动性欠佳，使短线台币升幅扩大；目前韩国央行已进场干预阻升，台湾央行亦在29.300附近进场买美元，连往往下午才会出没的油款也在早盘进场，略让台币实质汇价稍在29.300附近整理。
“ 央行在29.300进场买美元，到这里央行动作会比较积极点。”一当地银行交易员说。
汇市交易员称，韩国当局周五盘初疑似在汇市进行干预，买进美元，以使韩元脱离逾八个月最强水准。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日微幅缩小，当地时间10:05，美元/台币指标一个月期 报价约在29.282/297间，上日收在29.280。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.290-29.315，上日在29.353-29.450。
本地时间10:22时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升2.2角报29.312。
交易员观察市场最新动态：
* 美国政府关门危机未除，国际美元依旧低迷
* 早盘持续消化外资美元卖压
* 出口商仍属观望，抛汇力道仍属零星
* 当地时间9:50，台北外汇成交量1.65亿美元，上日同时段约1.40亿美元
* 台股 盘初游走平盘，仍站稳8,300点上方
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.250-29.350
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* 《全球汇市》欧元逼近年内高点，美元受预算僵局拖累 (完) (记者 詹静宜/林妙容; 审校 杨淑祯)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。