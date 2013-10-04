台湾债市：盘初交易冷清，观望下周五年券标售

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透台北10月4日 - 台湾公债次级市场周五早盘交易冷清，虽然这两天台币因外资汇入力道加剧，一早就创了八个月盘中高位，不过五年新券102/11因即将在下周三标售，空方无视资金行情的挹注仍将殖利率向上拱高。10年券102/10则因观望股市是否因外资汇入而续涨，多空看法分歧，开盘近一小时半仍无成交。
交易员表示，美国政府关门已进入第三天，市场对10月中可能不会调升债务上限的担忧缓慢发酵，美联储的量化宽松缩减措施，也因此有延后推动的可能。在央行货币政策处于等待空窗期阶段，债市多方或可争取喘息机会，不过长期利率上扬威胁仍在，殖利率向下就是调节的机会。
〞下周三就要标债了，今天气氛会更冷。〞一位证券商交易主管表示。
交易员观察市场最新动态：
* 货币政策按兵不动，债市操作以经济数据表现为依归。
* 美债殖利率缓步下跌，显示对美国最终无法上调债务上限的担忧升温。
* 观察盘中台股指数是否因外资汇入力道加大而上扬。
交易员预估指标公债今日主要交投区间：
*102/10：1.65-1.67%
*102/11：1.165-1.18%
本地时间10:22时最新报价：
*102/11期公债发行前交易殖利率弹0.25基点报1.1750%。
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* 《综述》奥巴马敦促共和党人停止闹剧，就政府拨款议案进行投票
* 台湾汇市：台币兑美元盘初创逾八个月盘中高位
* 美国债市：短债收益率上扬，受美国违约顾虑助推
* 美国金融：旧金山联储总裁威廉姆斯预计将在2015年下半年前保持低利率 (完)
(记者 董永年; 审校 杨淑祯)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。