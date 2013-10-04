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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 10:32 BJT

台湾债市：盘初交易冷清，观望下周五年券标售

路透台北10月4日 - 台湾公债次级市场周五早盘交易冷清，虽然这两天台币因外资汇入力道加剧，一早就创了八个月盘中高位，不过五年新券102/11因即将在下周三标售，空方无视资金行情的挹注仍将殖利率向上拱高。10年券102/10则因观望股市是否因外资汇入而续涨，多空看法分歧，开盘近一小时半仍无成交。

交易员表示，美国政府关门已进入第三天，市场对10月中可能不会调升债务上限的担忧缓慢发酵，美联储的量化宽松缩减措施，也因此有延后推动的可能。在央行货币政策处于等待空窗期阶段，债市多方或可争取喘息机会，不过长期利率上扬威胁仍在，殖利率向下就是调节的机会。

〞下周三就要标债了，今天气氛会更冷。〞一位证券商交易主管表示。

交易员观察市场最新动态：

* 货币政策按兵不动，债市操作以经济数据表现为依归。

* 美债殖利率缓步下跌，显示对美国最终无法上调债务上限的担忧升温。

* 观察盘中台股指数是否因外资汇入力道加大而上扬。

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*102/10：1.65-1.67%

*102/11：1.165-1.18%

本地时间10:22时最新报价：

*102/11期公债发行前交易殖利率弹0.25基点报1.1750%。

以下为最新相关报导链接：

* 《综述》奥巴马敦促共和党人停止闹剧，就政府拨款议案进行投票

* 台湾汇市：台币兑美元盘初创逾八个月盘中高位

* 美国债市：短债收益率上扬，受美国违约顾虑助推

* 美国金融：旧金山联储总裁威廉姆斯预计将在2015年下半年前保持低利率 (完)

(记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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