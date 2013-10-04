台湾债市：盘初交易冷清，观望下周五年券标售

路透台北10月4日 - 台湾公债次级市场周五早盘交易冷清，虽然这两天台币因外资汇入力道加剧，一早就创了八个月盘中高位，不过五年新券102/11因即将在下周三标售，空方无视资金行情的挹注仍将殖利率向上拱高。10年券102/10则因观望股市是否因外资汇入而续涨，多空看法分歧，开盘近一小时半仍无成交。