香港已公布经济指标--2013/10/4

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按 上年同月（季）按 年% 年% 2013年8月 零售销售值 +8.1 +9.3 +4.6 2013年8月 零售销售量 +7.2 +8.7 +3.2 2013年8月 综合消费物价指数（CPI） +4.5 +6.9 +3.7 2013年8月 甲类消费物价指数（CPI A） +4.9 +12.0 +4.1 2013年第二季 本地生产总值（GDP） +3.3 +2.9 +0.9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 失业率 13年6-8月% 13年5-7月% 12年6-8月% 3.3 3.3 3.2 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 前月 上年同期 ） 2013年8月 贸易赤字／盈余 -39.57 -37.15 -36.03 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。