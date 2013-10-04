韩国股市：大盘受美国政局托累而下跌，电池制造商Samsung SDI股价重挫

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透首尔10月4日 - 韩国股市周五回吐稍早涨幅转至平盘以下，因美国预算案迟迟不决，而且本月美国即将有另一场更加复杂的举债上限角力。
0201 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.4%至1,991.60点。此前一度触及1,985.63点的盘中低点，也是9月10日以来最低的日低水平。
该指数本周料将下跌1%，是8月底以来首度周线下滑。
造船股受获利了结而重挫，现代重工 和大宇造船 分别下跌3.2%和2.8%。造船类股 下跌2.6%，拖累整体大盘。
大盘起初受到大型股三星电子 的股价拉抬，此前三星电子第三季初估获利创纪录，且优于市场预期。
三星电子股价一度涨1.7%，0200 GMT时，温和上涨了0.3%。
电池制造商Samsung SDI Co Ltd 重挫3%，美国电动车制造商Tesla Motors Co 隔夜股价因电池问题频传而重挫。(完)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。