韩国股市：大盘受美国政局托累而下跌，电池制造商Samsung SDI股价重挫

路透首尔10月4日 - 韩国股市周五回吐稍早涨幅转至平盘以下,因美国预算案迟迟不决,而且本月美国即将有另一场更加复杂的举债上限角力。

0201 GMT,韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.4%至1,991.60点。此前一度触及1,985.63点的盘中低点,也是9月10日以来最低的日低水平。

该指数本周料将下跌1%,是8月底以来首度周线下滑。

造船股受获利了结而重挫,现代重工 和大宇造船 分别下跌3.2%和2.8%。造船类股 下跌2.6%,拖累整体大盘。

大盘起初受到大型股三星电子 的股价拉抬,此前三星电子第三季初估获利创纪录,且优于市场预期。

三星电子股价一度涨1.7%,0200 GMT时,温和上涨了0.3%。

电池制造商Samsung SDI Co Ltd 重挫3%,美国电动车制造商Tesla Motors Co 隔夜股价因电池问题频传而重挫。(完)