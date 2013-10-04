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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 10:52 BJT

韩国汇市：韩元兑美元自八个月高位回落，因当局疑似出手干预

0145GMT时，韩元兑美元 报1,072.5，周三国内收报1,074.0。周四韩国市场因假期而休市。

在干预前，韩元一度高见1,070.2，为1月25日以来最高。干预后回落至低位1,074.0，之后再次攀升。

“我知道当局是铁了心，但我没想到力度这么强，”一外资银行交易员表示。“它们把美元兑韩元水准推高了4韩元，但鉴于这种情况蛮容易发生，我不认为买进的美元数量有如此之多。”

韩元可能持续有升值压力，因外资继续买进韩股。

外资9月流入韩股的资金为创纪录的7.8兆(万亿)韩元(72.6亿美元)，且外资净买超连续时间可能达到27日，为1998年以来最长。

三年期12月公债期货 持平在105.90，在欠缺重大指引下持稳。

0145GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,072.5 1,074.0

日圆/韩元 11.0321/450 11.0083

韩国公债期货* 105.90 105.90

韩国综合股价指数 1,998.71 1,999.47

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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