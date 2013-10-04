韩国汇市：韩元兑美元自八个月高位回落，因当局疑似出手干预

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
0145GMT时，韩元兑美元 报1,072.5，周三国内收报1,074.0。周四韩国市场因假期而休市。
在干预前，韩元一度高见1,070.2，为1月25日以来最高。干预后回落至低位1,074.0，之后再次攀升。
“我知道当局是铁了心，但我没想到力度这么强，”一外资银行交易员表示。“它们把美元兑韩元水准推高了4韩元，但鉴于这种情况蛮容易发生，我不认为买进的美元数量有如此之多。”
韩元可能持续有升值压力，因外资继续买进韩股。
外资9月流入韩股的资金为创纪录的7.8兆(万亿)韩元(72.6亿美元)，且外资净买超连续时间可能达到27日，为1998年以来最长。
三年期12月公债期货 持平在105.90，在欠缺重大指引下持稳。
0145GMT 上日收市价
---------------------------------------------------------
韩元/美元 1,072.5 1,074.0
日圆/韩元 11.0321/450 11.0083
韩国公债期货* 105.90 105.90
韩国综合股价指数 1,998.71 1,999.47
---------------------------------------------------------
注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 王洋)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。