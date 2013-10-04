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债券 | 2013年 10月 4日 星期五 10:58 BJT

路透调查：未来几个月加元料下跌，但较之前预估更具韧性

* 加元兑美元三个月、六个月和12个月后将报1.040加元

* 美联储政策及美国政治僵局为主要影响因素

路透多伦多10月3日 - 未来几个月加元兑美元料下跌，鉴于美国和加拿大未来货币政策料对通胀不太强硬，分析师预计加元较之前预估更具韧性。

周四公布的预估中值显示，一个月后加元兑美元 将报1.030加元，或0.9709美元。此次路透调查了超过50位分析师和外汇策略师。

加元兑美元周四尾盘报1.0326加元，或0.9684美元。

受访人士预计未来三个月后加元将下跌至1.040加元，但六个月和12个月后将持稳于这一水准。

这略高于9月路透调查中分析师的预测，当时分析师预计六个月后加元将跌至1.050加元，一年后将挫至1.045加元。

德意志银行加拿大分行首席加拿大分析师John Clinkard称，“加元基本面非常强劲，所以我认为其波动不会太大。”

该银行预计，一个月后，加元兑美元将报1.03加元，12个月后将跌至1.05加元。

最近几个月市场关注焦点是，人们试图判断美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减购债规模。

Clinkard称，尽管美国开始缩减购债规模，应有利于美元，打压加元，但这也暗示美国经济复苏力道应缓和加元跌势，因其预示加拿大经济成长前景良好。

美国是加拿大最大的贸易伙伴。

投资者预计加拿大央行仍有很大空间在一段时间内将利率维持在较低水平。周二加拿大央行下调第三季经济成长预估，指称出口业复苏可能慢于预期。

瑞信预计，一个月后，加元兑美元将从目前水准跌至1.043加元，一年后下滑至1.08加元。(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)

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