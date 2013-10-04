路透调查：未来几个月加元料下跌，但较之前预估更具韧性

《全球主要国家债券发行预告》--4月3日-4月10日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
* 加元兑美元三个月、六个月和12个月后将报1.040加元
* 美联储政策及美国政治僵局为主要影响因素
路透多伦多10月3日 - 未来几个月加元兑美元料下跌，鉴于美国和加拿大未来货币政策料对通胀不太强硬，分析师预计加元较之前预估更具韧性。
周四公布的预估中值显示，一个月后加元兑美元 将报1.030加元，或0.9709美元。此次路透调查了超过50位分析师和外汇策略师。
加元兑美元周四尾盘报1.0326加元，或0.9684美元。
受访人士预计未来三个月后加元将下跌至1.040加元，但六个月和12个月后将持稳于这一水准。
这略高于9月路透调查中分析师的预测，当时分析师预计六个月后加元将跌至1.050加元，一年后将挫至1.045加元。
德意志银行加拿大分行首席加拿大分析师John Clinkard称，“加元基本面非常强劲，所以我认为其波动不会太大。”
该银行预计，一个月后，加元兑美元将报1.03加元，12个月后将跌至1.05加元。
最近几个月市场关注焦点是，人们试图判断美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减购债规模。
Clinkard称，尽管美国开始缩减购债规模，应有利于美元，打压加元，但这也暗示美国经济复苏力道应缓和加元跌势，因其预示加拿大经济成长前景良好。
美国是加拿大最大的贸易伙伴。
投资者预计加拿大央行仍有很大空间在一段时间内将利率维持在较低水平。周二加拿大央行下调第三季经济成长预估，指称出口业复苏可能慢于预期。
瑞信预计，一个月后，加元兑美元将从目前水准跌至1.043加元，一年后下滑至1.08加元。(完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
* 纽约联储总裁杜德利称美联储可能今年开始缩表 * 美国通胀年率升幅创五年最大 * 美国公债也受月底买盘支撑 路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美 联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。 分析师表示，机构投资人买入，以满足月底和季末投资组合例行调整的需要，也支撑了 公债价格。 纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什 卡利周五表示，他们预计今年加息，但都表达了对美国经济的谨慎论调。美联储在上次货币 政策会议上加息后，投资人目前预计今年还将加息两次。 身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利表示，由于经济并不是过热，美联储 不是非常急于收紧政策。杜德利以支持低利率着称。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。 U.S. Bank的The Private Client Reserve固定收益部门主管Jennifer Vail表示，美联 储官员的讲话扶助拉低公债收益率
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