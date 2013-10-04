《独家新闻》iPhone又曝新漏洞，黑客可阻止用户远程删除数据

路透波士顿10月3日 - 德国一家安全公司发现新款iPhone的软件存在一处缺陷，黑客能趁虚而入，攻破iPhone用户远程删除被偷或遗失手机信息的安全设置。

这家位于柏林的公司Security Research Labs(SRL)周四称，这一漏洞将可能会给罪犯攻入iPhone的时间，全面控制手机数据，并打开电子邮件账户，之后甚至盗取用户的银行账户。

SRL还称，它找到一个更便捷的攻破iPhone指纹识别功能的办法。

该公司在其网站上发布了演示这一新办法的视频。(here)

SRL表示，已与苹果的软件安全团队分享了他们的研究成果。今年夏季，该公司披露SIM卡技术存在一个重大安全漏洞，将影响到全球所有的移动系统。

苹果拒绝对此置评。该公司在审查研究成果时，有时不会讨论潜在的安全问题。

如果SRL的结论得到证实，将成为7月以来iPhone和iOS操作系统被发现的至少第五个安全漏洞。(完)