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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 11:07 BJT

****《专题新闻快速浏览》--路透10月主要汇率调查****

路透10月4日 - 欲取得相关消息，请点选括号内代码或连结，即可读取所需新闻内容。

路透对逾100位外汇策略分析师进行的汇率调查，涵盖对美元兑欧元、日圆、英镑、加元、南非兰特等货币未来12个月的前景展望。

> 路透调查：欧元涨势恐难持久，因欧元区成长前景仍相对疲弱

> 路透调查：日圆料续跌，日本央行预期将进一步宽松政策

> 路透调查：英国央行前瞻性政策指引受质疑，英镑料走跌

> 路透调查：未来几个月加元料下跌，但较之前预估更具韧性

> 路透调查：南非兰特六个月后料恢复跌势，因FED减码刺激削减宽松资金

> 路透调查：IHS预言美元兑欧元和英镑全面上涨；IHS上月预测最准

英文表格

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英文图表

> 欧元：(link.reuters.com/pyx53v)

> 英镑：(link.reuters.com/ryx53v)

> 日圆：(link.reuters.com/syx53v)(完)

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