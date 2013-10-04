《专题新闻快速浏览》--路透10月主要汇率调查****

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透10月4日 - 欲取得相关消息，请点选括号内代码或连结，即可读取所需新闻内容。
路透对逾100位外汇策略分析师进行的汇率调查，涵盖对美元兑欧元、日圆、英镑、加元、南非兰特等货币未来12个月的前景展望。
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消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
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路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。