企业并购：中国五矿就收购秘鲁Las Bambas铜矿提交第一轮出价

路透伦敦10月3日 - 中国五矿有色金属控股有限公司铜事业部总经理顾良民周四称，该公司已经提交对嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 旗下价值59亿美元的秘鲁Las Bambas铜矿的第一轮收购要约。

“我们已经向Las Bambas铜矿提出第一轮收购要约。我可以说，五矿是非常务实的，我们所有的行动都应当是理性的，不会过于激进，”顾良民在伦敦参加行业会议时称。

“我们在做决定时非常谨慎。五矿没有必要以很高的或者不合理的价格购买资产。”

嘉能可收购矿业集团斯特拉塔后，在今年同意出售Las Bambas，以符合中国反垄断当局的要求。

五矿上个月曾表示，中国买家可能获准竞购Las Bambas铜矿。

熟悉竞购情况的消息人士称，对该项目感兴趣的其他中国企业还包括中铝矿业 和江西铜业 。一名消息人士称，江西铜业已经与中铝矿业联手。

秘鲁矿业部长Jorge Merino周四表示，来自多国的几家企业已经表达购买Las Bambas的意愿。

“我不能透露具体是哪些公司，”Merino对记者表示。“但我可以说它们来自许多国家--澳洲、中国、加拿大，还有美洲的企业都对这个项目感兴趣。”(完)