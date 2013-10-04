企业并购：中国五矿就收购秘鲁Las Bambas铜矿提交第一轮出价

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透伦敦10月3日 - 中国五矿有色金属控股有限公司铜事业部总经理顾良民周四称，该公司已经提交对嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 旗下价值59亿美元的秘鲁Las Bambas铜矿的第一轮收购要约。
“我们已经向Las Bambas铜矿提出第一轮收购要约。我可以说，五矿是非常务实的，我们所有的行动都应当是理性的，不会过于激进，”顾良民在伦敦参加行业会议时称。
“我们在做决定时非常谨慎。五矿没有必要以很高的或者不合理的价格购买资产。”
嘉能可收购矿业集团斯特拉塔后，在今年同意出售Las Bambas，以符合中国反垄断当局的要求。
五矿上个月曾表示，中国买家可能获准竞购Las Bambas铜矿。
熟悉竞购情况的消息人士称，对该项目感兴趣的其他中国企业还包括中铝矿业 和江西铜业 。一名消息人士称，江西铜业已经与中铝矿业联手。
秘鲁矿业部长Jorge Merino周四表示，来自多国的几家企业已经表达购买Las Bambas的意愿。
“我不能透露具体是哪些公司，”Merino对记者表示。“但我可以说它们来自许多国家--澳洲、中国、加拿大，还有美洲的企业都对这个项目感兴趣。”(完)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。