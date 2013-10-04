韩国央行：将采取有力行动应对市场冲击

标题新闻：韩国乐天集团将继续对中国业务进行投资，尽管中韩关系紧张--公司高层
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交易商已怀疑韩国政府在9月及本周曾数度进场干预，以阻止韩元兑美元升值过快。
韩国央行说，美国和日本经济增长有可能带动韩国经济成长。
央行说，韩国经济料将保持当前的复苏势头，而通胀率预计明年将升向央行目标区间2.5-3.5%的中点。韩国通胀率今年曾降至纪录低位。
韩国央行将在10月10日举行政策会议，外界预料其将维持利率在2.5%不变，央行并将在本次会议公布对韩国的最新经济预估。
央行上次在7月公布预估时，预计韩国今年经济成长率为2.8%，2014年为4.0%。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management考虑竞购德国运输融资提供商HSH Nordbank。