韩国央行：将采取有力行动应对市场冲击

交易商已怀疑韩国政府在9月及本周曾数度进场干预，以阻止韩元兑美元升值过快。

韩国央行说，美国和日本经济增长有可能带动韩国经济成长。

央行说，韩国经济料将保持当前的复苏势头，而通胀率预计明年将升向央行目标区间2.5-3.5%的中点。韩国通胀率今年曾降至纪录低位。

韩国央行将在10月10日举行政策会议，外界预料其将维持利率在2.5%不变，央行并将在本次会议公布对韩国的最新经济预估。