《全球投资分析》美国债务违约虽难以置信，投资人仍可寻求自保途径

多数投资人预期，在步向债务上限对决之前的这段时间，中长期美债将会持稳，甚至万一债务违约时，还可能上涨。2011年美国债信评等遭调降时，便是这种状况。

这有部分是因为没有什么其他市场的规模及流动性程度比得上美国公债市场。另外也有一部分是因为几乎没什么人预期美国违约情况会持续下去。

“错过一次付款或连续几次社会福利付款，当然都是极具杀伤力，但这仍然迥异于几年前阿根廷向世界宣布它要债务违约，”标准人寿投资全球策略主管Andrew Milligan指出。

“不过美国的情况在于，这会缓慢蚀弱美元地位。如果有段时间，甚至只有一天，当某人无法进行他想要的交易，这个经验记忆将会维持很长一段时间。这时候你就会开始看到许多人想要确定自己分散投资配置，”他称。

而从中受惠的可能是其他发达经济体公债，像是日本、德国、瑞士及英国。

法国兴业银行分析师建议客户，美国不太可能发生债务违约，但担心这种灾难有可能发生的市场忧虑情绪升温，本身就将成为一个需要防范对冲的风险。

法兴分析师Eamon Aghdasi建议投资人透过选择权买进波动率，或巴西雷亚尔 、墨西哥披索 的其他结构性产品。

Aghdasi在客户报告中表示，另一个避险途径是透过智利利率市场。

资产管理公司Loomis Sayles副董事长Dan Fuss指出，他要续抱手上的中长期美债。

但过去几天，他接到大量客户的电话和电邮，特别是美国以外的客户。