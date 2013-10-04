台湾债市：RP利率持续徘徊低位，提存期初资金回流

路透台北10月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五持续在低位徘徊。今日为新一提存期的首日，且月初之后资金回流，市场资金相当充裕，令债券附买回利率持续位于低位。

展望下周，一位大型票券商交易员表示，虽然美国宽松(QE)政策终将退场，理论上利率应开始缓步走高，但是货币市场方面却又仍是相当充裕，令短率没有扬升的空间。

另一家证券商交易员也表示，在目前宽裕的情况下，不排除下周RP利率将向区间低位靠拢。

〞还本的券不少，我们今天都不收钱了。〞前述票券商交易员表示。

不过，另一家大型票券商则表示，今日是周五，不少投信基金将钱抽回去，因此票券商今日拉高拆入金额以支应缺口，并不愿调高利率以求留住客户资金。

〞我是不会加利率给他们的啦，利率一上去就很难下来了嘛！〞票券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.60%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，区间低位成交较多。