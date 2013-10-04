台湾债市：RP利率持续徘徊低位，提存期初资金回流

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透台北10月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五持续在低位徘徊。今日为新一提存期的首日，且月初之后资金回流，市场资金相当充裕，令债券附买回利率持续位于低位。
展望下周，一位大型票券商交易员表示，虽然美国宽松(QE)政策终将退场，理论上利率应开始缓步走高，但是货币市场方面却又仍是相当充裕，令短率没有扬升的空间。
另一家证券商交易员也表示，在目前宽裕的情况下，不排除下周RP利率将向区间低位靠拢。
〞还本的券不少，我们今天都不收钱了。〞前述票券商交易员表示。
不过，另一家大型票券商则表示，今日是周五，不少投信基金将钱抽回去，因此票券商今日拉高拆入金额以支应缺口，并不愿调高利率以求留住客户资金。
〞我是不会加利率给他们的啦，利率一上去就很难下来了嘛！〞票券商交易员说。
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.60%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，区间低位成交较多。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.61%，大致与上日相似。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。